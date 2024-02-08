Araç alıp satanlar aman dikkat! Zorunlu oldu, bulundurmayanlar hapı yutacak

Avrupa Birliği ülkelerinde otomobil sektöründe önemli bir dönemeç yaşanıyor. 2024 Temmuz ayından itibaren satılacak tüm yeni otomobillerde "kara kutu" zorunlu hale getiriliyor. Bu kara kutular, araçların kaza öncesi ve sonrasıyla ilgili kritik verileri titizlikle kaydedecek.

Yeni düzenleme, M1 kategorisindeki sekiz koltuklu otomobilleri, pick-up kamyonetleri ve 3,500 kilogramın altındaki ağırlığa sahip N1 sınıfı araçları kapsayacak. Avusturya'dan İspanya'ya, Belçika'dan İsveç'e kadar toplamda 27 Avrupa Birliği ülkesinde geçerli olacak bu düzenleme, araçların güvenlik standartlarını artırmayı hedefliyor.

Bu yeni "kara kutu" sistemi, araçların hava yastığı sistemine gömülü olacak ve isteğe bağlı olarak kapatılamayacak. Hava yastığı ve emniyet kemeri sensörleri tetiklendiğinde devreye girecek olan sistem, aynı zamanda aracın kaputunun açılması, yatay veya dikeyde hızın aniden artması gibi durumlarda da aktif olacak.





Kara kutular, hız, fren, pozisyon, aracın titreşimi ve gömülü güvenlik sistemleri verilerini kaydederek, acil bir durum tespit edildiğinde aracın zorunlu eCall sistemiyle otomatik olarak yardım çağırmasına imkan tanıyacak. Bu sayede, kazalar sonrasında müdahale süresi hızlanacak ve acil durumlarla ilgili veriler daha etkili bir şekilde değerlendirilebilecek.

Avrupa Birliği'nin bu adımı, sürücü güvenliğini artırmayı ve kaza sonrası müdahaleyi hızlandırmayı amaçlıyor. Ayrıca, bu "kara kutu" verileri yüksek gizlilik standartlarına tabi tutularak, sürücülerin kişisel bilgilerinin korunması sağlanacak.

Bu gelişme aynı zamanda, benzer bir düzenlemenin ABD'de de düşünüldüğünü hatırlatıyor. Ancak, ABD'deki yasa teklifinin geri çekilmesinin ardından, Avrupa Birliği, bu teknolojiyi sürücü güvenliği için önemli bir araç olarak benimsemiş gibi görünüyor.