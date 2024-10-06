Araştırmacı Yazar Ali Haydar Öztürk Hayatını Kaybetti

Araştırmacı Yazar Ali Haydar Öztürk Vefat Etti

Türk edebiyatı ve düşünce dünyasının önemli isimlerinden Ali Haydar Öztürk, tedavi gördüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 93 yaşında hayatını kaybetti.

Hayatı ve Kariyeri

Öztürk, 1931 yılında Şanlıurfa’da dünyaya geldi. Şanlıurfa Lisesi ve Teknik Okul'dan mezun olduktan sonra ticaretle ilgilendi. Farklı firmalarda müşavirlik yaparak yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulundu.

Büyük Doğu Dergisine Katkıları

Lise döneminde Büyük Doğu dergisinden etkilenerek, Necip Fazıl Kısakürek’in yanına İstanbul'a yerleşti. Öztürk, Kısakürek’in birkaç dönem boyunca yayımladığı derginin yayın sürecine katkıda bulundu.

Türkiye Genelinde Faaliyetler

1968 yılından itibaren Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde konferanslar veren Ali Haydar Öztürk, 1997’den itibaren Aydın'da yaşamaya başladı. 2003 yılından sonra Aydın'da Kültür ve Sanatta Aydın ile İdare dergilerinin genel koordinatörlüğünü üstlendi.

Dernek ve Vakıf Üyelikleri

Ayrıca Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği, Menderes Yüksek Öğretim ve Bilim Vakfı kurucuları arasında yer alan Öztürk, Mehmet Akif Vakfı, Türkiye Yazarlar Birliği ve Aydınlar Ocağı gibi kuruluşların üyesiydi.

Parlamenterlik Adaylıkları ve Yazıları

Öztürk, Milli Nizam ve Milli Selamet Partisi'nin İzmir bölge kurucularından biri oldu. 1973 ve 1977 seçimlerinde Muğla ve Aydın'dan milletvekili adayı oldu. Komünizmle Mücadele Derneği'nin genel sekreterliğini de yürüttü.

Yazıları; Bugün, Mücadele, Milli Gazete ve Yeni Şafak gibi gazetelerde okurlarla buluştu. Kendisinin yayımladığı Türk Ruhu dergisi de önemli bir platform oldu.

Türk Ruhu Dergisi

Türk Ruhu dergisi, 15 Aralık 1957’de İstanbul'da Öztürk tarafından çıkartılmaya başlandı. Yazı işleri müdürlüğünü Mustafa Abamor üstlendi. İlk yayınlarından itibaren 14 sayı çıkarabilen dergi, siyasi, edebi, içtimai ve kültürel konulara yer verdi.

Öztürk, derginin ilk sayısında "Davet" başlıklı yazısında, "Milli idealimizi kurmak için 7'den 70'e herkesi feragat ve fedakarlıkla el birliğine davet ediyoruz."

"Türk Ruhu" dergisinin sahibi, araştırmacı-yazar Ali Haydar Öztürk, tedavi gördüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 93 yaşında vefat etti.

"Türk Ruhu" dergisinin sahibi, araştırmacı-yazar Ali Haydar Öztürk, tedavi gördüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 93 yaşında vefat etti.