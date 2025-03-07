Ardahan'da 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ardahan'da, yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 15:30
Ardahan'da 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ardahan'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Ardahan'da, yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik gerçekleştirdikleri çalışma doğrultusunda, Ardahan-Artvin arasındaki Şavşat kara yolunda iki otomobili durdurdu.

Yakalama ve Gözaltılar

Araçlarda yapılan detaylı inceleme sonucunda, Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen tespit edildi. Bunun yanı sıra, bir kişinin üst aramasında bir miktar uyku uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Ayrıca, araçların sürücüleri de insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Ardahan'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı...

Ardahan'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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