Ardahan'da Ambulans Kazası: 3 Sağlık Personeli Yaralandı

Ardahan'ın Hanak ilçesinde meydana gelen ambulans kazasında 3 sağlık personeli yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 16:56
Ardahan'da Ambulans Kazası: 3 Sağlık Personeli Yaralandı

Ardahan'da Ambulans Kaza Yaptı

Ardahan'ın Hanak ilçesinde, bir ambulansın yoldan çıkıp ağaçlara çarpması sonucu 3 sağlık personeli yaralandı. Olay, F.A. yönetimindeki ve plakası henüz öğrenilemeyen ambulansın, Ardahan-Hanak-Damal kara yolunun Mesire mevkisinde yaşandı.

Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar arasında sürücü F.A ve sağlık personelleri A.N.I. ile H.D. bulunmaktadır.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi ve hepsi Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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