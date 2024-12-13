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Ardahan'da Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan 16 Kişi Kurtarıldı

Ardahan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 16 kişi, Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 23:12
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 23:24
Ardahan'da Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan 16 Kişi Kurtarıldı

Ardahan'da Olumsuz Hava Koşulları Yaşanıyor

Ardahan'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar ve tipi, yolda mahsur kalan 16 kişinin kurtarılmasıyla sonuçlandı.

Mahsur Kalanların Kurtarılması

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan-Şavşat kara yolunda biriken kar nedeniyle 7 araçta yaklaşık 16 kişinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine Karayolları ekipleri harekete geçti.

Kurtarma Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor

Bölgeye ulaşan ekipler, mahsur kalanları bulundukları yerden kurtardı ve Şavşat tarafına yönlendirdi. Ekipler, ayrıca güzergahlarda yol tuzlama ve kar temizleme çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Ardahan'da kar yağışı ve yoğun tipi etkili oldu.

Ardahan'da kar yağışı ve yoğun tipi etkili oldu.

Ardahan'da kar yağışı ve yoğun tipi etkili oldu.

Ardahan'da kar yağışı ve yoğun tipi etkili oldu.

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