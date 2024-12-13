Ardahan'da Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan 16 Kişi Kurtarıldı

Ardahan'da Olumsuz Hava Koşulları Yaşanıyor
Ardahan'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar ve tipi, yolda mahsur kalan 16 kişinin kurtarılmasıyla sonuçlandı.
Mahsur Kalanların Kurtarılması
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan-Şavşat kara yolunda biriken kar nedeniyle 7 araçta yaklaşık 16 kişinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine Karayolları ekipleri harekete geçti.
Kurtarma Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor
Bölgeye ulaşan ekipler, mahsur kalanları bulundukları yerden kurtardı ve Şavşat tarafına yönlendirdi. Ekipler, ayrıca güzergahlarda yol tuzlama ve kar temizleme çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.
Ardahan'da kar yağışı ve yoğun tipi etkili oldu.
Ardahan'da kar yağışı ve yoğun tipi etkili oldu.