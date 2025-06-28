Ardahan'da Tır ile SUV Aracın Çarpışması: 2 Ölü, 2 Yaralı

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, tır ile SUV aracın çarpıştığı kazada ne yazık ki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Olay, Çıldır-Kars kara yolunun 2. kilometresinde gerçekleşti. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 DY 7122 plakalı araç ile plakası öğrenilemeyen bir tır çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine, polis, sağlık ve AFAD ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Gelen ekipler, meydana gelen kazada 2 kişinin öldüğünü, 2 kişinin ise yaralandığını tespit etti.

Yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise Çıldır Entegre Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, tır ile SUV aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, tır ile SUV aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.