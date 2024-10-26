Ardahan'da Tırlar Kar ve Buzlanma Nedeniyle Yolda Kaldı

Ardahan'da yoğun kar ve buzlanma, tırların yolda kalmasına yol açtı; sürücüler zor anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 22:49
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 23:05
Ardahan'da Tırlar Kar ve Buzlanma Nedeniyle Yolda Kaldı

Ardahan'da Yolda Kalan Tırlar

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok tır yolda kaldı. Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, gün boyunca aralıklarla devam etti ve özellikle yüksek kesimlerde buzlanmalara neden oldu.

Buzlanma Sebebiyle Trafik Aksadı

Özellikle Ardahan-Artvin kara yolunun Sahara rampasında meydana gelen buzlanma nedeniyle 9 tır yolda mahsur kaldı. Tır sürücüsü Ahmet Torunoğlu, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Artvin'e gitmeye çalıştığını ancak buzlanma nedeniyle ilerleme kaydedemediğini belirtti.

Trafik Kazaları ve Sürücülerin Zor Durumu

Yoğun kar ve buzlanma sebebiyle kaza tehlikeleri de yaşandı. Torunoğlu, "Otomobil bize çarptı, çünkü fren tutmadı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Yolda buzlanma oldukça fazla," ifadelerini kullandı.

Diğer bir sürücü, Devlet Akbulut, Bakü'den geldiklerini ve Artvin Hopa'ya ulaşmaya çalıştığını ancak buzlanma yüzünden yolda kaldığını aktardı.

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Ardahan-Artvin kara yolunun Sahara...

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Ardahan-Artvin kara yolunun Sahara rampasında 9 tır yolda kaldı.

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Ardahan-Artvin kara yolunun Sahara...

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Ardahan-Artvin kara yolunun Sahara rampasında 9 tır yolda kaldı.

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