Ardahan'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

Ardahan'da Narkotik Şube'nin operasyonunda 3 şüpheli yakalandı; adreslerde uyuşturucu ve aparatlar ele geçirildi, zanlılar tutuklandı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 20:33
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 20:40
Emniyetin Narkotik Operasyonu Sonrası Gözaltılar

Ardahan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezinde bazı adreslere operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucuda kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Gözaltındaki zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

