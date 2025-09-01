Ardahan'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

Emniyetin Narkotik Operasyonu Sonrası Gözaltılar

Ardahan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezinde bazı adreslere operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucuda kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Gözaltındaki zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

