Ardahan Jandarma Komutanlığı'ndan Kış Operasyonları Mesajı

Ardahan Jandarma Komutanlığı'ndan Güçlü Mesaj

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı, bağlı komandoların karlı ve soğuk hava şartlarında yürüttüğü operasyonlara dair etkileyici bir paylaşımda bulundu.

Operasyonlar Devam Ediyor

Kentte, özellikle kırsalda bir metreyi bulan kar ve sıfırın altında 20 dereceye düşen soğuk havada jandarmanın asayişi sağlamak amacıyla yürüttüğü operasyonlar hız kesmeden sürüyor.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Onlar vatanı yar belleyen yiğit Jandarmalar. Her an hazır, her şartta hazır. Komandolarımızın operasyonları devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca, yoğun karlı ve soğuk gecede gerçekleştirilen operasyonlara ait çarpıcı görseller yer almakta.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandoların, karlı ve soğuk havada yürüttüğü operasyonlara ilişkin paylaşım yapıldı. Paylaşımda yoğun karlı ve soğuk gecede yapılan operasyonlara ilişkin görseller yer alıyor.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandoların, karlı ve soğuk havada yürüttüğü operasyonlara ilişkin paylaşım yapıldı. Paylaşımda yoğun karlı ve soğuk gecede yapılan operasyonlara ilişkin görseller yer alıyor.