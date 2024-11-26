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Arnavutköy'de 5 Yaşındaki Kızın Ölümüyle İlgili Yeni Gelişme: Baba ve İki Eski Eşi Gözaltında

6 yıl önce Sazlıbosna Barajı'nda cesedi bulunan 5 yaşındaki çocuğun babası ve iki eski eşi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 18:09
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 18:09
Arnavutköy'de 5 Yaşındaki Kızın Ölümüyle İlgili Yeni Gelişme: Baba ve İki Eski Eşi Gözaltında

Arnavutköy'de Kız Çocuğunun Ölümüyle İlgili Gözaltılar

Arnavutköy'de, 6 yıl önce Sazlıbosna Barajı'nda cesedi bulunan 5 yaşındaki M.İ.E. ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Olayın ardından yapılan araştırmalarda, çocuğun babası Cahit E. (40) ve onun iki eski eşi, M.E. ve Z.Ö. gözaltına alındı.

Olayın Gelişimi

2018 yılında barajda balık tutan bir kişi tarafından cesedi bulunan M.İ.E.'nin, kardeşinin okuldaki rehber öğretmenine "Babam kardeşimi öldürdü, göle attı." şeklindeki itirafı, durumu polise bildirmesine sebep oldu. Pedagog eşliğinde olayla ilgili ifadesi alınan çocuk, koruma altına alındı.

Babadan Şok İtiraflar

Baba Cahit E., emniyetteki ifade işlemleri sırasında "Ölünce götürdüm, göle attım." diyerek şok edici bir itirafta bulundu. Şüphelilerin HTS kayıtları detaylı bir incelemeye alındı.

Otopsi Raporu Bekleniyor

Olayla ilgili olarak Adli Tıp Kurumu'ndan çocuğun otopsi raporu ve babasıyla yapılan DNA örnek eşleştirmesi raporunun beklendiği kaydedildi. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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