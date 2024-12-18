Arnavutköy'de Tankerin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Arnavutköy'de Trajik Kaza: Tankerin Çarptığı Adam Hayatını Kaybetti

Arnavutköy'de meydana gelen kazada, Hadımköy Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'nde R.B. tarafından kullanılan 41 AHA 723 plakalı tanker, yolun karşısına geçmeye çalışan Nevzat Özcan (77) adlı kişiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Özcan, tankerin altında kalarak sürüklendi. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yapılan kontrollerde Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri, kazanın meydana geldiği alanda detaylı çalışmalar gerçekleştirdi. Özcan’ın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü bir şekilde sağladı. Tankerin sürücüsü R.B. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Arnavutköy'de tankerin çarptığı kişi hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede çalışma yaptı.