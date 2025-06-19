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Arnavutköy'deki Lojistik Deposunda Yangın: İtfaiye Ekipleri Seferber Oldu

Arnavutköy'de bir lojistik deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının sebebi henüz belirlenmedi.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 19:36
Arnavutköy'deki Lojistik Deposunda Yangın: İtfaiye Ekipleri Seferber Oldu

Yangın Arnavutköy'de Patlak Verdi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yer alan lojistik deposunda, Hadımköy bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi sonucu gökyüzü dumanla kaplandı.

İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Yangın ihbarının alınmasının ardından, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekiplerin, yangına müdahalesi aralıksız sürmektedir. Yangının çıktığı alanda yapılan çalışmalarla, alevlerin yayılmasının önüne geçmeye çalışılıyor.

Olayla ilgili detaylar geldikçe güncellenecektir.

Arnavutköy'de lojistik deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Arnavutköy'de lojistik deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Arnavutköy'de lojistik deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Arnavutköy'de lojistik deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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