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Arnavutluk'ta Orman Yangını Panik Yarattı

Leş'teki orman yangını, bölgeyi tehdit ediyor. Yangın söndürme ekipleri müdahalede bulundu.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 19:16
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 19:21
Arnavutluk'ta Orman Yangını Panik Yarattı

Arnavutluk'ta Orman Yangını Başladı

Arnavutluk'un Leş (Lezha) iline bağlı Şingin ilçesinde, otellere ve yerleşim alanlarına yakın bölgelerde başlayan orman yangını paniğe yol açtı.

Yangının Yayılması ve Müdahale Çalışmaları

Bölgedeki yangının, etkili rüzgar koşulları nedeniyle hızla yayıldığı bildirildi. Arnavutluk Savunma Bakanlığı, yangının yerleşim alanları ve iş yerlerini tehdit ettiğini duyurdu.

Yangın söndürme çalışmaları, onlarca itfaiye aracı ve çok sayıda personelin yanı sıra helikopterlerin desteğiyle sürdürülmektedir.

AB'den Destek Talebi

Ayrıca, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla 2 yangın söndürme uçağının bölgeye gönderilmesi talep edildi. Bu uçakların, yangına müdahalede bulunması beklenmektedir.

Bölgeden Tahliyeler Başladı

Ulusal basında yer alan haberlere göre, yangın nedeniyle oteller ile yerleşim yerlerine yakın alanlar tahliye edilmeye başlandı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak amacıyla yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Arnavutluk'un Leş (Lezha) iline bağlı Şingin ilçesindeki (Shengjin) oteller ile yerleşim yerlerine...

Arnavutluk'un Leş (Lezha) iline bağlı Şingin ilçesindeki (Shengjin) oteller ile yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangının kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldığı bildirildi.

Arnavutluk'un Leş (Lezha) iline bağlı Şingin ilçesindeki (Shengjin) oteller ile yerleşim yerlerine...

Arnavutluk'un Leş (Lezha) iline bağlı Şingin ilçesindeki (Shengjin) oteller ile yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangının kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldığı bildirildi.

Arnavutluk'un Leş (Lezha) iline bağlı Şingin ilçesindeki (Shengjin) oteller ile yerleşim yerlerine...

Arnavutluk'un Leş (Lezha) iline bağlı Şingin ilçesindeki (Shengjin) oteller ile yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangının kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldığı bildirildi.

Arnavutluk'un Leş (Lezha) iline bağlı Şingin ilçesindeki (Shengjin) oteller ile yerleşim yerlerine...

Arnavutluk'un Leş (Lezha) iline bağlı Şingin ilçesindeki (Shengjin) oteller ile yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangının kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldığı bildirildi.

Arnavutluk'un Leş (Lezha) iline bağlı Şingin ilçesindeki (Shengjin) oteller ile yerleşim yerlerine...

Arnavutluk'un Leş (Lezha) iline bağlı Şingin ilçesindeki (Shengjin) oteller ile yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangının kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldığı bildirildi.

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