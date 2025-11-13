Arşiv Ortaya Çıkardı: Erzurum Valisi Zühtü Bey’e İstiklal Madalyası

Arşiv belgeleri, Erzurum Valisi Zühtü Bey’e beyaz-yeşil şeritli İstiklal Madalyası verildiğini ve hizmetlerinin yeniden gün yüzüne çıktığını ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 09:19
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 09:19
Arşiv Ortaya Çıkardı: Erzurum Valisi Zühtü Bey’e İstiklal Madalyası

Arşiv Belgeleri Erzurum’un Unutulmuş Valisini Gün Yüzüne Çıkardı

Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında Erzurum’da görev yapmış ve uzun süredir gündemden düşmüş bir devlet adamı, arşivlerden çıkarılan belgelerle yeniden tarihe kazandırıldı. Araştırmacı Taner Özdemir tarafından yapılan çalışmalar, Zühtü Bey’in hizmetlerine dair önemli belgeleri gün ışığına çıkardı.

İstiklal Madalyası ve Resmi Tevcih Belgesi

Özdemir’in bulgularında en dikkat çeken belge, doğrudan Zühtü Bey’e tevcih edilen beyaz-yeşil şeritli İstiklal Madalyasının resmi tevcih belgesiydi. Söz konusu belge, yalnızca madalyanın verildiğini belgelemekle kalmıyor; devletin Zühtü Bey’in idari ve güvenlik alanındaki üstün hizmetlerini resmen takdir ettiğini gösteriyor.

Koçgiri İsyanı ve Erzurum’un Yeniden Yapılanması

Araştırmacı Taner Özdemir belgenin içeriğine ilişkin şunları aktarıyor: «Belgede açıkça belirtiliyor ki, madalya tevcihi, Koçgiri İsyanı’nın bastırılmasındaki etkin rolü, Erzurum’un yeniden yapılanmasındaki katkıları ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında şehrin idari düzenini tesis etme çabaları nedeniyle yapılmıştır.» Bu resmi dil, Cumhuriyet yönetiminin fedakâr idarecilere verdiği değeri ve şehrin güvenliği ile refahı için gösterilen hizmetleri nasıl kayıt altına aldığını ortaya koyuyor.

Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Ziyareti ve Siyasi Yaşamı

Zühtü Bey’in Erzurum Valiliği döneminde öne çıkan anılardan biri, 1924 yılında Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Doğu gezisi sırasında Erzurum’a gelişinde şehri karşılayan vali olmasıdır. Özdemir, bu karşılama töreninin valinin halkla kurduğu yakın ilişkiyi ve devlet terbiyesini gösterdiğini belirtiyor. Valilik görevini tamamladıktan sonra Zühtü Bey, çeşitli illerden milletvekili seçilerek aktif siyasi yaşamını sürdürdü; meclis tutanakları onun milli birlik, eğitim seferberliği, altyapı yatırımları ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi konularındaki konuşmalarını içeriyor.

Erzurum’un İdari Hafızası Olarak Korunacak Belgeler

Araştırmada ulaşılan diğer belgeler arasında Zühtü Bey’in imzasını taşıyan resmi yazışmalar, dönemin hükümet raporları ve milletvekilliği dönemine ait meclis tutanakları bulunuyor. Bu belgeler, Zühtü Bey’in yalnızca Erzurum’da değil, ülke çapında devlet hizmetine yaptığı katkıyı ortaya koyuyor ve ilerleyen dönemde «Erzurum’un İdari Hafızası» başlığıyla yayımlanması planlanıyor.

Taner Özdemir, konuyu özetlerken şunları vurguluyor: «Arşivlerden çıkarılan tevcih belgesi, doğrudan Zühtü Bey’e verilen İstiklal Madalyası’na aittir. Bu belge, onun Cumhuriyet’in ilk yıllarında yürüttüğü idari ve güvenlik hizmetlerinin devlet tarafından resmen takdir edildiğini gösteriyor.»

1888 doğumlu ve 1964 yılında vefat eden Zühtü Bey’in yaşam öyküsü, Cumhuriyet’in doğudaki düzenini sağlayan kritik bir devlet adamı olarak yeniden şehir hafızasında hak ettiği yere kavuşuyor. Arşivlerin sessiz tanıklığı, Erzurum tarihine yeni bir ışık tutuyor ve gelecek nesillere fedakâr kamu hizmetinin önemini hatırlatıyor.

CUMHURİYET’İN KURULUŞ YILLARINDA ERZURUM’DA GÖREV YAPMIŞ, UZUN SÜREDİR GÜNDEMDEN DÜŞMÜŞ BİR DEVLET...

CUMHURİYET’İN KURULUŞ YILLARINDA ERZURUM’DA GÖREV YAPMIŞ, UZUN SÜREDİR GÜNDEMDEN DÜŞMÜŞ BİR DEVLET ADAMI, ARŞİVLERDEN ÇIKARILAN BELGELERLE YENİDEN GÜN YÜZÜNE ÇIKTI. TANER ÖZDEMİR, BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE ZÜHTÜ BEY’İ ARAŞTIRDI

CUMHURİYET’İN KURULUŞ YILLARINDA ERZURUM’DA GÖREV YAPMIŞ, UZUN SÜREDİR GÜNDEMDEN DÜŞMÜŞ BİR DEVLET...

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de Kontrolünü Kaybeden Sürücü Çok Sayıda Araca Çarpıp Boşluğa Düştü
2
Çanakkale'de JASAT Operasyonunda 7 Şahıs Tutuklandı
3
Aydın-Çine Karayolu'nda Yoğun Sis Sürücüleri Zorladı
4
Arnavutköy'de 13 Yaşındaki Çocuk Parkta Bıçaklandı — Gasp Girişimi Kamerada
5
Fatih Kocabağ İnşaat'tan Gaziantep'e Yeni Nesil Villalar: Harmony ve Villa Pera
6
Kula'da yağışlı havada tır kazası — D300 Uşak istikameti kapandı

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı