Arslan Tatar: 2026 Bütçesi Türkiye Yüzyılı’nın Güçlü Bütçesi Olacak

TBMM Genel Kurulu'nda, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar AK Parti grubu adına konuştu. Tatar, 2026 bütçesinin tarihî bir önem taşıdığını belirterek "2026 bütçesi Türkiye Yüzyılı’nın güçlü bütçesi olacak" ifadesini kullandı.

Siyasi İstikrar ve Liderlik

Tatar, AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'nin kesintisiz 24'üncü bütçesinin görüşüldüğünü vurguladı. Siyasi istikrarın ekonomi, enerji ve savunma sanayii başta olmak üzere kalkınma istikrarını beraberinde getirdiğini, bunun da milletin güçlü iradesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı liderliği sayesinde mümkün olduğunu belirtti.

MTA'nın Rolü ve Enerji Başarıları

Tatar, MTA'nın 90 yıllık köklü geçmiş ile yalnızca sondaj yapan bir kurum olmadığını; yer bilimlerinde dünya standartlarında üretim yapan, teknolojiyi milli hedeflerle buluşturan stratejik bir yapı olduğunu söyledi. Türkiye'nin 2020 yılında Karadeniz'de gerçekleştirdiği 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfini hatırlatan Tatar, günlük üretimin 8 milyon metreküpe ulaştığını ve 3,5 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının yerli kaynaklardan karşılandığını kaydetti. Tatar, "Artık musluk değil, milli enerjinin vanasını açıyoruz" diyerek enerji bağımsızlığının önemine dikkat çekti.

Gemiler ve Sahadaki Faaliyetler

Enerji arama çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü aktaran Tatar, Oruç Reis, Fatih ve Yavuz gemilerinin Karadeniz, Akdeniz ve Afrika'daki faaliyetlerinin Türkiye'nin Mavi Vatandaki güçlü duruşunun göstergesi olduğunu söyledi.

Gabar Keşfi ve Bölgesel Dönüşüm

Tatar, 2024 yılında Gabar'da gerçekleştirilen tarihî petrol keşfinin, terörsüz Türkiye süreciyle birlikte huzur ve üretimin yükseldiği yeni dönemin somut sembollerinden biri olduğunu ifade etti. Şırnak'ın artık eser ve hizmet siyasetinin merkezi haline geldiğini vurguladı.

Jeotermal Çalışmalar

MTA'nın Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yürüttüğü jeotermal enerji arama çalışmalarına değinen Tatar, 2025 yılı Aralık ayı itibarıyla 13 bin 191 metre jeotermal sondaj gerçekleştirildiğini belirtti.

Konuşmasını, MTA'nın karada ve denizde Türkiye'nin yer altı zenginliklerini gün yüzüne çıkaran Türkiye Yüzyılı'nın en güçlü neferlerinden biri olduğuna işaret ederek tamamlayan Tatar, MTA'nın 2026 yılı bütçesinin ve Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

