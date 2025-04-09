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Artvin'de Kaya Kartalı Doğaya Salındı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde tedavi edilen kaya kartalı, 20 günlük süreç sonunda doğaya bırakıldı.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 19:46
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 19:46
Artvin'de Kaya Kartalı Doğaya Salındı

Artvin'de Kaya Kartalı Doğaya Salındı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yaralı olarak bulunan kaya kartalı, 20 günlük tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından tekrar doğaya kavuştu.

Yaralı karga, Çoruh Vadisi'nde vatandaşlar tarafından fark edilerek, Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Tedavi süreci özel bir klinikte gerçekleştirildi ve sonunda kartal, sağlığına kavuşarak doğal yaşam alanına salındı.

Doğaya Salım Töreni

Kartal, Artvin Valisi Turan Ergün'ün de katıldığı bir törenle, Çoruh Vadisi'ndeki Bakırköy köyü mevkisinde doğaya bırakıldı. Vali Ergün, Artvin'in benzersiz doğasının yanı sıra zengin yaban hayatına da ev sahipliği yaptığını belirtti.

Vali Ergün, yapılan çalışmalar hakkında şunları ifade etti: "Doğal yaşamın bir parçası olan bu kartal, 21 Mart'ta doğada silahla vurulmuş yaralı halde bulunmuş. Yaklaşık 5 kilo ağırlığında ve 2 metre kanat açıklığına sahip. Ayağında ve kanadında kırıklar vardı. Bugün, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıyoruz."

Artvin'de gerçekleştirilen bu başarılı rehabilitasyon süreci, şehrin doğal dengesinin korunmasında büyük önem taşımaktadır.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yaralı bulunan kaya kartalı, 20 günlük tedavi ve rehabilitasyon...

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yaralı bulunan kaya kartalı, 20 günlük tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salındı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yaralı bulunan kaya kartalı, 20 günlük tedavi ve rehabilitasyon...

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yaralı bulunan kaya kartalı, 20 günlük tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salındı.

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