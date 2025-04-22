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Artvin'de Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Uçurtma Şenliği Coşkusu

Artvin'de özel gereksinimli öğrenciler için düzenlenen uçurtma şenliği, 23 Nisan Bayramı'nda renkli görüntülere sahne oldu.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 16:54
Artvin'de Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Uçurtma Şenliği Coşkusu

Artvin'de Uçurtma Şenliği Rüzgarı

Artvin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde özel gereksinimli öğrenciler için unutulmaz bir uçurtma şenliğine ev sahipliği yaptı. Artvin Çoruh Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen bu etkinlik, Şehir Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Öğrenciler Eğlencenin Tadını Çıkarıyor

Şenlikte, farklı yaş gruplarındaki özel gereksinimli öğrenciler uçurtmalarını gökyüzüne uçurdu. Aynı zamanda dans edip yüz boyama ve çeşitli sportif etkinliklere katıldılar. Karagöz-Hacivat gibi geleneksel figürleri canlandıran üniversite öğrencileri ve palyaçolar, çocukların yüzündeki gülümsemeleri daha da artırdı.

Kaynaşma ve Sosyalleşme Amacı

Spor Yöneticiliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Çağrı Özdenk, etkinliğin amacının özel eğitim öğrencileri ile üniversite öğrencileri arasında bir kaynaşma sağlamak olduğunu ifade etti. Şenliğin yoğun katılım ile neşeli bir atmosferde gerçekleştiğini belirten Özdenk, "Özel gereksinimli öğrencilerimiz hem eğlendi hem sosyalleşmiş oldu." dedi.

Keyifli Anılar

Üniversite öğrencisi Asel Nur Göğüs, organizasyonda çocuklarla birlikte uçurtma uçurmanın ve dans etmenin keyifli geçtiğini dile getirdi. Ayrıca, Çoruh Özel Eğitim Okulu Beden Eğitimi Öğretmeni İlkyaz Yalçın da, üniversitenin düzenlediği etkinliği çok anlamlı bulduğunu kaydetti.

Artvin'de özel gereksinimli öğrencilere yönelik 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı...

Artvin'de özel gereksinimli öğrencilere yönelik 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında uçurtma şenliği gerçekleştirildi. Artvin Çoruh Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrenci ve akademisyenleri tarafından Şehir Yerleşkesi'nde organize edilen şenlikte, farklı yaş gruplarındaki özel gereksinimli öğrenciler uçurtma uçurdu, dans edip yüz boyama ve sportif etkinliklere katıldı.

Artvin'de özel gereksinimli öğrencilere yönelik 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı...

Artvin'de özel gereksinimli öğrencilere yönelik 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında uçurtma şenliği gerçekleştirildi. Artvin Çoruh Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrenci ve akademisyenleri tarafından Şehir Yerleşkesi'nde organize edilen şenlikte, farklı yaş gruplarındaki özel gereksinimli öğrenciler uçurtma uçurdu, dans edip yüz boyama ve sportif etkinliklere katıldı.

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