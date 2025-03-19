Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Ayarı!

Asgari ücretliye 2024 yılı için yapılacak zam tartışmaları sürerken, enflasyon karşısında eriyen maaşlar için 2025 yılında ek zam ihtimali gündemde. Özellikle emeklilerin Temmuz ve Ocak zamlarında büyük kayıplar yaşadığı belirtilirken, Temmuz ayına dair olası senaryolar da oluşturuluyor.

Temmuz’da Ara Zam Olacak Mı?

Son dönemde artan enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle geçim sıkıntısı çeken vatandaşlar, hükümetten gelecek olumlu haberleri umutla bekliyor. Bu beklentilere dair bir açıklama ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun tarafından geldi. Erdursun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Temmuz ayı için asgari ücret ve emekli maaşlarında önemli planlamalar yapabileceğini öne sürdü.

23 Mart’a Dikkat!

Erdursun, hükümetin Mart ayı sonuna kadar bir karar vereceğini vurgulayarak, Erdoğan'ın 23 Mart tarihinden sonraki süreçte halkın nabzını tutarak asgari ücretli ve emeklilerin yaşadığı ekonomik zorlukları gözlemleyeceği iddialarına dikkat çekti.

Emekli Temmuz Maaş Zamı Ne Kadar Olacak?

Milyonlarca emeklinin en çok merak ettiği soru, Temmuz ayında maaşlarına ne kadar zam yapılacağı. Bu konuda SGK Uzmanı Özgür Erdursun, hükümetin Temmuz ayında açıklanacak olan enflasyon verilerini dikkate alacağını ifade ederken, kamuoyunun beklentileri ve siyasi konjonktürü göz önünde bulundurarak ek bir artış olabileceğini de belirtti.