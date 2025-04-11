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ASKON 19. Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Bitlis'te Gerçekleştirildi

ASKON, 19. Ekonomi Değerlendirme Toplantısı'nı Bitlis'te yaparak kentteki ekonomik gelişmeleri masaya yatırdı.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 20:10
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 20:10
ASKON 19. Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Bitlis'te Gerçekleştirildi

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), 19. Ekonomi Değerlendirme Toplantısı'nı Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenledi. Toplantı, ASKON Bitlis Şubesi'nin açılışıyla birlikte Kur'an-ı Kerim tilavetiyle start aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya önemli mesajlar verdi.

“Bitlis Hak Ettiği Yerde Değil”

Vali Karakaya, Bitlis’in geçmişten bugüne büyük bir tarihe sahip olduğunu belirtti. "Bitlis, Türk milletinin Anadolu'ya girişindeki kilit noktadır. Bu kadim kentin, devletimizin yaptığı önemli yatırımlar sonucunda gelişme potansiyeli yüksektir ancak şu anda hak ettiği yerde değildir," dedi. Karakaya, istihdam, eğitim, sağlık, ulaşım ve güvenlik konularında dev yatırımların mevcut olduğunu vurgulayarak, şehrin daha fazla gelişmesi için birlikte çalışılması gerektiğine dikkat çekti.

ASKON Genel Başkanı’nın Açıklamaları

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, toplantının tarım ve turizmin güzel örneklerini barındıran Bitlis'te yapıldığına işaret etti. Bitlis'in tarım açısından önemli bir konumda bulunduğunu ifade eden Aydın, "Hızla şehirlerdeki yapılanmalarımızı artırdık. Şu an 67 şehirde ASKON varlığımızı sürdürürken, 42 ülkede de yapılanmamız tamamlandı," şeklinde konuştu.

Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik boykot çağrısına da değinerek, "Bu boykotu milletimiz göğsünü yumuşatarak atlatacak. Anadolu'dan yöneteceğimiz ASKON olarak, her ay bir şehirde giderek o şehrin ekonomisini ve ekosistemini tartışacağız," ifadelerini kullandı.

Toplantıya Katılanlar

ASKON Bitlis Şube Başkanı Erhan Ayaz, 19. Ekonomi Değerlendirme Toplantısı'nın ve Bitlis şubesinin hayırlı olması temennisinde bulunurken, toplantıya Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Adabağ, Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hişyari Sağnıç, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve DAVETLİLER katıldı.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), 19. Ekonomi Değerlendirme Toplantısı'nı Bitlis'in...

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), 19. Ekonomi Değerlendirme Toplantısı'nı Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaptı.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), 19. Ekonomi Değerlendirme Toplantısı'nı Bitlis'in...

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), 19. Ekonomi Değerlendirme Toplantısı'nı Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaptı.

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