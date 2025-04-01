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ASKON Genel Başkanı Aydın'dan Sert Açıklama: Boykot Çağrıları Ekonomiyi Tehdit Ediyor

ASKON Genel Başkanı Aydın, boykot çağrılarını ekonomik saldırı olarak nitelendirdi ve akıl tutulması olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 20:54
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 20:54
ASKON Genel Başkanı Aydın'dan Sert Açıklama: Boykot Çağrıları Ekonomiyi Tehdit Ediyor

ASKON Genel Başkanı Aydın'dan Boykot Çağrılarına Tepki

İş insanları ve sanayiciler derneği ASKON Genel Başkanı Aydın, son dönemde gündeme gelen boykot çağrıları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Aydın, bu çağrıların ülke ekonomisini hedef aldığını belirterek, sürecin bu boyuta çekilmesinin bir duruş değil, aksine akıl tutulması olduğunu vurguladı.

Ekonomik İstikrar ve Sürdürülebilirlik

Aydın, iş dünyasının ve toplumun dayanışmasının önemine dikkat çekerek, sağlıklı bir ekonomik ortamın korunmasının herkesin sorumluluğu olduğunu ifade etti. Ekonomik istikrarsızlık yaratacak adımların ülkenin geleceğini tehdit ettiğini sözlerine ekledi.

Sonuç Olarak

Başkan Aydın, tüm bu gelişmeler ışığında, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi gerektiğinin altını çizerek, boykotlara karşı duruş sergilemenin önemine vurgu yaptı.

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