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Astronot Tuva Cihangir Atasever, Iğdır BİLSEM Öğrencileriyle Buluştu

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Iğdır'da BİLSEM öğrencileriyle bir araya gelerek uzay deneyimlerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 16:04
Astronot Tuva Cihangir Atasever, Iğdır BİLSEM Öğrencileriyle Buluştu

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Iğdır Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileriyle özel bir etkinlikte bir araya geldi. Bu buluşma, İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi tarafından düzenlenen "Asla Vazgeçme" projesi çerçevesinde gerçekleştirildi.

Öğrencilerin büyük heyecanla beklediği Atasever, uzay yolculuğu sırasında yaşadığı ilginç deneyimleri ve anekdotları paylaştı. Öğrencilerin sorularını içtenlikle yanıtlayan Atasever, bilim ve uzaya olan merakın önemine vurgu yaptı.

Etkinliğin ardından, Atasever Ermeniler Tarafından Katledilen Şehit Türkler Anıt ve Müzesi'ni ziyaret etti. Burada bölgede yaşanan tarihi olayların sergilendiği müzedeki eserleri inceleyen Atasever, duygulu anlar yaşadı. Ziyaretinin sonunda şeref defterini imzalayarak, burada hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Iğdır Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM)...

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Iğdır Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileriyle bir araya geldi.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Iğdır Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM)...

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Iğdır Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileriyle bir araya geldi.

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