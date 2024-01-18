Ataşehir'de şantiyeden alevler yükseldi: 4 konteyner çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Barajyolu Caddesi'nde inşaat sahasındaki ofis konteynerleri alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri de geldi.





Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 4 konteyner yanarak kullanılamaz duruma geldi. Bir itfaiye eri yangınla mücadele ederken eli yandı.

Soğutma çalışmaları devam ederken işçiler arasında tartışma çıktı. Polis ekipleri işçileri sakinleştirdi.