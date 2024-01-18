Ataşehir'de şantiyeden alevler yükseldi: 4 konteyner çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Ataşehir'de inşaat sahasındaki ofis konteynerleri alev aldı. Çıkan yangında 4 konteynırın kullanım dışı kaldığı bilgisine ulaşıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ataşehir'de şantiyeden alevler yükseldi: 4 konteyner çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
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Barajyolu Caddesi'nde inşaat sahasındaki ofis konteynerleri alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri de geldi.

şantiyede yangın

Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 4 konteyner yanarak kullanılamaz duruma geldi. Bir itfaiye eri yangınla mücadele ederken eli yandı. 

Soğutma çalışmaları devam ederken işçiler arasında tartışma çıktı. Polis ekipleri işçileri sakinleştirdi.

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