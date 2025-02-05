Ataşehir'de Serum Uygulaması Sonrası Ölüm: 1 Zanlı Gözaltına Alındı

Ataşehir'de Sağlık Skandalı: Serum Uygulaması Nedeniyle Ölüm

Ataşehir'de, evde serum takılması sonucu fenalaşarak hastaneye kaldırılan 64 yaşındaki Harun Bayramoğlu, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında serum uyguladığından şüphelenilen A.T. gözaltına alındı.

Dün, İçerenköy'deki evinde serum takıldıktan sonra rahatsızlanan Bayramoğlu, acil olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmesi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, serum uygulaması yapan şüpheli A.T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.T., Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüphelinin Savcılık İfadesi

Savcılıkta verdiği ifadede A.T., evde hemşirelik hizmeti sunduğunu ve 6 yıldır Bayramoğlu ailesiyle tanıştığını belirtti. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenen bir işletmesi olduğunu anlattı.

A.T., "Harun Bayramoğlu'na yıllardır serum bağladım. Ancak bu defa herhangi bir reçetem yoktu. İstediği için evine gittim ve serumu kendisinin ve eşinin gözetiminde hazırladım" diyerek, olay esnasında Bayramoğlu'nun ısrarı üzerine yanına ilaç götürdüğünü öne sürdü.

Olay anında Bayramoğlu'nun "Midem bulanmaya başladı." demesi üzerine serumu durdurduğunu ifade eden A.T., durumu kontrol etmek için hastane malzemelerini almak üzere evden ayrıldığını ancak geri döndüğünde Bayramoğlu'nu yerde bulduğunu dile getirdi.

A.T., ambulans gelene kadar Bayramoğlu'na müdahale ettiğini, ancak bu süreçte reçetesiz işlem yaptığı için kusurlu olabileceği endişesini taşıdığını aktardı.

Adli Kontrol ile Serbest Bırakıldı

Savcılık ifadesinin ardından, A.T. nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakim, şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.