Atatürk Baraj Göleti'ne 1 milyon 75 bin balık yavrusu salındı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "İç Sularda Balıklandırma Projesi" kapsamında Atatürk Baraj Göleti'ne 1 milyon 75 bin balık yavrusu bırakıldı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 16:35
"İç Sularda Balıklandırma Projesi" kapsamında gerçekleştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "İç Sularda Balıklandırma Projesi" kapsamında Atatürk Baraj Göleti'ne 1 milyon 75 bin balık yavrusu salındı.

Adıyaman Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balık yavrularının Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce üretildiğini ve bölgeye bırakıldığını bildirdi. Tığlı, "Her yıl Atatürk Baraj Göleti ve iç sulara balık yavrusu bıraktıklarını" belirterek, "Bu yıl 1 milyon balık yavrusunu Atatürk Baraj Göleti'ne saldık. Son 4 yılda toplamda 21 milyon 600 bin farklı türdeki balık yavrusunu göletlerimizle buluşturduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan ise balıklandırma çalışmalarının her yıl düzenli olarak sürdüğünü vurguladı. Akkan, "Kentimizin tatlı su kaynağı bakımından zengin olduğunu" ifade ederek, "Türkiye'de biyolojik çeşitlilik ve ekonomik içeriği bakımından oldukça zengin bir coğrafyaya sahibiz. Bakanlığımız bu çalışmaları aralıksız sürdürüyor." diye konuştu.

Yetkililer, düzenli balıklandırma faaliyetlerinin hem ekolojik denge hem de bölge ekonomisine katkı sağladığını belirtiyor.

