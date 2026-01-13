Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde Öz Değerlendirme Denetimleri Başarıyla Tamamlandı

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde öz değerlendirme denetimleri tamamlandı

Kalite, hasta güvenliği ve ekip performansı öne çıktı

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi bünyesindeki klinik merkezler ve yoğun bakımlarda yürütülen öz değerlendirme denetimleri başarıyla tamamlandı.

Denetimler sonucunda hasta güvenliği, kalite standartları ve hizmet süreçlerinde örnek performans gösteren kliniklere teşekkür belgeleri takdim edildi. Başarılı uygulamalar, hizmet sunumunda mükemmeliyet hedefi doğrultusunda değerlendirildi.

Konuya ilişkin yapılan paylaşımda, bu uygulamanın kalite süreçlerinin sürdürülebilirliği, ekip motivasyonunun güçlendirilmesi ve hizmet sunumunda mükemmeliyetin desteklenmesi amacıyla hayata geçirildiği belirtildi. Uygulamanın, Başhekimimiz Prof. Dr. Atila Eroğlu'nun kalite odaklı vizyonu ve rehberliği doğrultusunda yürütüldüğü vurgulandı.

Teşekkür belgeleri, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Bayraktar, Başmüdür Fedli Dumlu ve Hastane Kalite Direktörü Müdür Yardımcısı Serap Üst Fidan tarafından ilgili kliniklere teslim edilerek ekiplerle bir araya gelindi.

Araştırma Hastanesi, sağlık hizmetlerinde eğitim-araştırma misyonunu kalite ve mükemmeliyet anlayışıyla bütünleştirmeye devam ediyor.

