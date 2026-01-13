Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde Öz Değerlendirme Denetimleri Başarıyla Tamamlandı

Araştırma Hastanesi'nde klinik merkezler ve yoğun bakımlarda yürütülen öz değerlendirme denetimleri başarıyla tamamlandı; kalite ve hasta güvenliği öne çıktı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:54
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:54
Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde Öz Değerlendirme Denetimleri Başarıyla Tamamlandı

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde öz değerlendirme denetimleri tamamlandı

Kalite, hasta güvenliği ve ekip performansı öne çıktı

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi bünyesindeki klinik merkezler ve yoğun bakımlarda yürütülen öz değerlendirme denetimleri başarıyla tamamlandı.

Denetimler sonucunda hasta güvenliği, kalite standartları ve hizmet süreçlerinde örnek performans gösteren kliniklere teşekkür belgeleri takdim edildi. Başarılı uygulamalar, hizmet sunumunda mükemmeliyet hedefi doğrultusunda değerlendirildi.

Konuya ilişkin yapılan paylaşımda, bu uygulamanın kalite süreçlerinin sürdürülebilirliği, ekip motivasyonunun güçlendirilmesi ve hizmet sunumunda mükemmeliyetin desteklenmesi amacıyla hayata geçirildiği belirtildi. Uygulamanın, Başhekimimiz Prof. Dr. Atila Eroğlu'nun kalite odaklı vizyonu ve rehberliği doğrultusunda yürütüldüğü vurgulandı.

Teşekkür belgeleri, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Bayraktar, Başmüdür Fedli Dumlu ve Hastane Kalite Direktörü Müdür Yardımcısı Serap Üst Fidan tarafından ilgili kliniklere teslim edilerek ekiplerle bir araya gelindi.

Araştırma Hastanesi, sağlık hizmetlerinde eğitim-araştırma misyonunu kalite ve mükemmeliyet anlayışıyla bütünleştirmeye devam ediyor.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA HASTANESİ BÜNYESİNDEKİ KLİNİK MERKEZLER VE YOĞUN BAKIMLARDA...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA HASTANESİ BÜNYESİNDEKİ KLİNİK MERKEZLER VE YOĞUN BAKIMLARDA YÜRÜTÜLEN ÖZ DEĞERLENDİRME DENETİMLERİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA HASTANESİ BÜNYESİNDEKİ KLİNİK MERKEZLER VE YOĞUN BAKIMLARDA...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Kartpostallık Kar Görüntüleri
2
Diyarbakır’da 25 Bitkili Doğal Karışım: Kışın Soğuk Algınlığına Karşı Etkili
3
Vali Gökmen Çiçek Talas'ta Ev Ziyaretleriyle Vatandaşların Taleplerini Dinledi
4
Esenyurt Belediyesi'nden Metrobüs Duraklarında Çorba İkramı
5
Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde Öz Değerlendirme Denetimleri Başarıyla Tamamlandı
6
Burdur Aile Akademisi'nde Aile İçi İletişim ve 37 Faile 13 Haftalık Şiddet Eğitimi
7
Atatürk Üniversitesi'nde Sağlık Personeline Tüberküloz Eğitimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları