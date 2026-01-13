Aydın'da Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Taşındı — Yönlendirme Eksikliği Tepki Çekti

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin 12 Ocak 2026'da Aydın Şehir Hastanesi'ne taşınması sonrası eski binada yönlendirme olmaması vatandaşları mağdur etti.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 14:16
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 14:16
Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Aydın Şehir Hastanesi'ne Taşındı

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, yapımı tamamlanan Aydın Şehir Hastanesi'ne taşındı. Taşınma sürecinin 12 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 08.00 itibarıyla tamamlanmasıyla birlikte doktorlar yeni hastanede kadın doğum ve çocuk hasta kabulüne başladı.

Eski Binada Yönlendirme Eksikliği Vatandaşı Zorladı

İzmir Bulvarı üzerinde bulunan eski hastane binası, taşınmanın ardından adeta sessizliğe büründü. Sadece palyatif ünitesi ile çocuk yoğun bakım servisi faaliyetlerini sürdürürken, çevredeki iş yerleri ve bina önlerinde insan yoğunluğunun büyük oranda azaldığı görüldü.

Taşındığından habersiz olarak eski hastaneye gelen bazı aileler, kapıya kadar geldikten sonra geri dönmek zorunda kaldı. Özellikle özel aracı olmayanlar ve ulaşımını toplu taşıma ile sağlayan vatandaşlar, Şehir Hastanesi'ne nasıl ve hangi araçlarla gideceklerini bilmedikleri için sıkıntı yaşadı.

Vatandaşlar, taşınma sonrası hastanede muhatap bulamamaktan yakınarak yetkililerden yönlendirme talep etti. Bazı vatandaşlar durumu şu sözlerle dile getirdi: "hastanenin taşındığından haberimiz yoktu. Geldik kimse yok. Şimdi Şehir Hastanesi’ne gitmemiz gerekiyor. Buradan hangi araç gider, ulaşımı nasıl sağlayacağız hiçbir şey bilmiyoruz. En azından acil ve poliklinik girişlerine bilgilendirci yazı ya da halkı yönlendirecek bir görevli bırakılabilirdi".

Taşınma sürecinde ve sonrasında eski binada ve çevresinde yeterli yönlendirme yapılmaması, özellikle ulaşım alternatifi sınırlı olan vatandaşların randevu, muayene ve acil ihtiyacı için ek zorluklar oluşturdu.

