Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde Uyku Laboratuvarı Açıldı, Yoğun Bakım Kapasiteleri Artırıldı

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde sağlık altyapısı güçlendi

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmeye yönelik kapsamlı yatırımlar tamamlandı. Modern altyapıyla hizmete giren Uyku Laboratuvarı, Çocuk Cerrahisi Kliniği ve Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesindeki yatak kapasite artırımları ile Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinin yenilenmesi, hastanenin fiziksel kapasitesi ve teknolojik donanımını güçlendirdi.

Uyku Laboratuvarı bölgesel ihtiyacı karşılayacak

Yeni açılan Uyku Laboratuvarı, başta uyku apnesi olmak üzere çeşitli uyku bozukluklarının tanı ve tedavisinde hizmet verecek. Merkezin multidisipliner çalışma modeliyle bölgesel ölçekte önemli bir boşluğu doldurması hedefleniyor. Yenilenen birimler, modern tıbbi cihazlar ve güncel sağlık standartlarına uygun altyapı ile daha etkin hizmet sunmayı amaçlıyor.

Yoğun bakım kapasite artışı ile müdahale süresi kısalacak

Çocuk Cerrahisi Kliniği ve Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesindeki yatak sayısının artırılması, kritik hastalara daha hızlı müdahale imkânı sağlayacak. Yenilenen Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi ise modern donanımı, gelişmiş enfeksiyon kontrol altyapısı ve ergonomik tasarımıyla çocuk hastalara daha güvenli ve konforlu bakım sunmayı hedefliyor. Bu düzenlemelerin, hasta güvenliği, tedavi kalitesi ve hizmet erişilebilirliği açısından önemli kazanımlar sağladığı vurgulanıyor.

Rektör Hacımüftüoğlu'nun değerlendirmesi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, yatırımların insan hayatına doğrudan dokunduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

Hacımüftüoğlu: "Üniversite olarak yalnızca akademik başarıyı değil, topluma sunduğumuz hizmetin kalitesini de öncelikli görüyoruz. Araştırma Hastanemizde hayata geçirdiğimiz bu çalışmalar; hasta memnuniyetini artıran, sağlık çalışanlarımızın iş yükünü daha verimli yönetmelerine imkân tanıyan ve tedavi süreçlerini güçlendiren önemli adımlardır. Özellikle çocuk hastalarımıza yönelik yapılan yatırımlar, geleceğimize yapılan yatırımlardır."

Hacımüftüoğlu, yoğun bakım bekleme sürelerinin azalmasının hasta güvenliği açısından önemine dikkat çekti ve yapılan çalışmaların bölge halkına daha hızlı ve etkin sağlık hizmeti sunma amacını taşıdığını söyledi.

Hacımüftüoğlu: "Bu süreçte emeği geçen tüm yöneticilerimize, hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza ve teknik personelimize teşekkür ediyorum. Yapılan her çalışmanın hastanemize, şehrimize ve bölgemize hayırlı olmasını; hastalarımıza sağlık ve şifa vesilesi olmasını temenni ediyorum."

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA HASTANESİNDE, SAĞLIK HİZMETLERİNİN NİTELİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK ÖNEMLİ YATIRIMLAR HAYATA GEÇİRİLDİ.