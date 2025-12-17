DOLAR
42,72 -0,07%
EURO
50,21 -0,02%
ALTIN
5.961,26 -0,72%
BITCOIN
3.852.400,03 -2,87%

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde Uyku Laboratuvarı Açıldı, Yoğun Bakım Kapasiteleri Artırıldı

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde Uyku Laboratuvarı açıldı; Çocuk Cerrahisi, Nöroloji ve Çocuk Yoğun Bakım kapasitesi arttırılarak hasta güvenliği ve tedavi kalitesi güçlendirildi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 17:44
Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde Uyku Laboratuvarı Açıldı, Yoğun Bakım Kapasiteleri Artırıldı

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde sağlık altyapısı güçlendi

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmeye yönelik kapsamlı yatırımlar tamamlandı. Modern altyapıyla hizmete giren Uyku Laboratuvarı, Çocuk Cerrahisi Kliniği ve Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesindeki yatak kapasite artırımları ile Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinin yenilenmesi, hastanenin fiziksel kapasitesi ve teknolojik donanımını güçlendirdi.

Uyku Laboratuvarı bölgesel ihtiyacı karşılayacak

Yeni açılan Uyku Laboratuvarı, başta uyku apnesi olmak üzere çeşitli uyku bozukluklarının tanı ve tedavisinde hizmet verecek. Merkezin multidisipliner çalışma modeliyle bölgesel ölçekte önemli bir boşluğu doldurması hedefleniyor. Yenilenen birimler, modern tıbbi cihazlar ve güncel sağlık standartlarına uygun altyapı ile daha etkin hizmet sunmayı amaçlıyor.

Yoğun bakım kapasite artışı ile müdahale süresi kısalacak

Çocuk Cerrahisi Kliniği ve Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesindeki yatak sayısının artırılması, kritik hastalara daha hızlı müdahale imkânı sağlayacak. Yenilenen Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi ise modern donanımı, gelişmiş enfeksiyon kontrol altyapısı ve ergonomik tasarımıyla çocuk hastalara daha güvenli ve konforlu bakım sunmayı hedefliyor. Bu düzenlemelerin, hasta güvenliği, tedavi kalitesi ve hizmet erişilebilirliği açısından önemli kazanımlar sağladığı vurgulanıyor.

Rektör Hacımüftüoğlu'nun değerlendirmesi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, yatırımların insan hayatına doğrudan dokunduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

Hacımüftüoğlu: "Üniversite olarak yalnızca akademik başarıyı değil, topluma sunduğumuz hizmetin kalitesini de öncelikli görüyoruz. Araştırma Hastanemizde hayata geçirdiğimiz bu çalışmalar; hasta memnuniyetini artıran, sağlık çalışanlarımızın iş yükünü daha verimli yönetmelerine imkân tanıyan ve tedavi süreçlerini güçlendiren önemli adımlardır. Özellikle çocuk hastalarımıza yönelik yapılan yatırımlar, geleceğimize yapılan yatırımlardır."

Hacımüftüoğlu, yoğun bakım bekleme sürelerinin azalmasının hasta güvenliği açısından önemine dikkat çekti ve yapılan çalışmaların bölge halkına daha hızlı ve etkin sağlık hizmeti sunma amacını taşıdığını söyledi.

Hacımüftüoğlu: "Bu süreçte emeği geçen tüm yöneticilerimize, hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza ve teknik personelimize teşekkür ediyorum. Yapılan her çalışmanın hastanemize, şehrimize ve bölgemize hayırlı olmasını; hastalarımıza sağlık ve şifa vesilesi olmasını temenni ediyorum."

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA HASTANESİNDE, SAĞLIK HİZMETLERİNİN NİTELİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA HASTANESİNDE, SAĞLIK HİZMETLERİNİN NİTELİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK ÖNEMLİ YATIRIMLAR HAYATA GEÇİRİLDİ.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA HASTANESİNDE, SAĞLIK HİZMETLERİNİN NİTELİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK...

İLGİLİ HABERLER

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emsa-Vestel-Sparcon Hibrit Jeneratör Lansmanı Eskişehir’de
2
Osmaniye Bahçe'de çöp kamyonu ile otomobil çarpıştı — 1 yaralı
3
Çeşme’de Özel Harekat Destekli Operasyon: 6 Suçtan Aranan H.A. Yakalandı
4
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar
5
Yeşilyurt Genç Meclisi 2026 Üyelerini Arıyor
6
Şişli'de dehşet: Otomobil yayalara çarptı — 2 ölü, 6 yaralı
7
Burdur'da halı saha kavgası: 2 kişi 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan tutuklandı

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor