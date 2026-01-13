Atatürk Üniversitesi'nde Sağlık Personeline Tüberküloz Eğitimi

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, sağlık personeline yönelik 'Tüberküloz Eğitimi' düzenledi; Prof. Dr. Leyla Sağlam moderatör olarak yer aldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:46
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:46
Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Eğitim Hizmetleri Koordinatörlüğü tarafından sağlık çalışanlarına yönelik olarak düzenlenen "Tüberküloz Eğitimi" büyük ilgi gördü.

Eğitimde Ele Alınan Konular

Konferansta moderatörlüğü Prof. Dr. Leyla Sağlam üstlenirken, konuşmacı Arş. Gör. Kadir Çelik tüberkülozun klinik özellikleri, bulaşma yolları, korunma yöntemleri ve sağlık personelinin sahadaki rolü hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler aktardı.

Eğitim, sağlık çalışanlarının tüberkülozla mücadeledeki bilgi ve uygulama yetkinliklerini güçlendirmeyi hedefledi.

