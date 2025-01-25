Ateşkes Döneminde Gazze'ye 2,857 Yardım Tırı Girişi Gerçekleşti

Gazze'ye Girişi Sağlanan Yardım Tırları Hakkında Önemli Açıklama

Gazze Şeridi'ne uygulanan ateşkesin başlangıcından bu yana, planlanan 3,600 yardım tırından 2,857'sinin bölgeye giriş yaptığı bildirildi. Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yardım tırlarının 1586'sının Gazze'nin merkezi ve güneyine, 1271'inin ise Gazze kent merkezi ile kuzey kesimine ulaşabildiğini ifade etti.

İnsani Durumun Ciddiyeti

Yetkili, Gazze'nin kuzeyindeki insani durumun yakıt ve temel malzemeler açısından hâlâ kritik bir destek beklediğini vurguladı. Geri kalan yardım tırlarının gelişinin hızlandırılmasının önemini dile getiren yetkili, halkın acil ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalara hız verilmesi gerektiğini belirtti.

Ateşkes Anlaşması ve Yardım Tırlarının Girişi

Ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında günde 600 insani yardım tırının Gazze Şeridi'ne giriş yapması öngörülmüş, bunun yanı sıra Refah Sınır Kapısı'nın açılması planlanmıştır. Ancak, bu süre zarfında anlaşmaya varılan rakamlardan daha az yardım tırı giriş yaptığı görülmektedir. Yardım tırlarının, İsrail'in engelleri nedeniyle geçiş yapamadığı kaydedilmektedir.

İnsan Kaybı ve Altyapı Durumu

İsrail'in 7 Ekim 2023'teki saldırıları sonucunda yaklaşık 47,283 Filistinlinin hayatını kaybettiği, bunların arasında 17,841 çocuk ve 12,298 kadının bulunduğu bildirilmektedir. Ayrıca, 111,472 kişinin yaralandığı ve hala enkaz altında binlerce vatandaşın bulunduğu belirtiliyor. Sivil altyapının hedef alındığı ve halkın güvenli bir şekilde sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının tahrip edildiği de vurgulanmaktadır.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Öte yandan, Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında bir ateşkes ve esir takası anlaşması sağlandığını duyurdu. Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü saat 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşan bu anlaşmanın ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli serbest bırakılacak. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ilk aşama kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekiplerine teslim etti.

Bu anlaşma çerçevesinde, İsrail hapishanelerinde bulunan 90 Filistinli de kısa bir süre içerisinde işgal altındaki Batı Şeria'daki Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.