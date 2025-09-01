Atina'da Küresel Sumud Filosu'na Destek Konseri: Gazze İçin Yardım ve Protesto

Atina'da Küresel Sumud Filosu'na destek konseri düzenlendi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, İsrail'in ablukasını kırmak amacıyla İspanya'dan Gazze'ye yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na dikkat çekmek ve Filistin'e destek için bir konser düzenlendi.

Ülkedeki sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla bir araya gelen vatandaşlar, etkinlikte Filistin'e destek mesajları verdi ve İsrail'in Gazze'ye yönelik kuşatmasının sona erdirilmesini talep etti.

Konserde tepkiler, gösteriler ve dayanışma

Etkinlikte çok sayıda Filistin bayrağı dalgalandı; üzerinde Soykırımı durdurun, Filistin'e özgürlük yazılı pankartlar taşındı. Sahneye çıkan aktivistler Gazze'de yaşanan trajediye dikkat çekti ve saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

Konseri izleyen kalabalık sık sık Filistin'e özgürlük sloganları attı. Konuşmalarda Filistin meselesinin tarihi anlatılırken, Gazze'de yaşananlar dev ekranda fotoğraf ve video gösterimleriyle katılımcılara aktarıldı.

İnsani yardım kampanyası

Konserde ayrıca Gazze'de yaşanan açlık ve açlıktan ölen sivillere dikkat çekildi; katılımcılardan toplanan temel ihtiyaç malzemeleri Gazze'ye gönderilmek üzere derlendi. Getirilen yardım malzemeleri arasında un, makarna, konserve, bebek maması, hijyen malzemesi ve bebek bezi yer aldı. Gönüllüler bu malzemeleri tasnif edip gönderime hazır hale getirdi.

Küresel Sumud Filosu nedir?

Küresel Sumud Filosu, Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak amacıyla 44'ten fazla ülkenin desteğiyle oluşturulan uluslararası sivil yardım filosudur. Filoya bağlı tekneler, İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıktı.

Arapça'da "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud; Filistinlilerin topraklarında kalması, kimlik ve kültürün yaşatılması, şiddet içermeyen sivil itaatsizlik ve alternatif kurumlar inşa etme yollarını ifade ediyor. Filistin bağlamında zeytin ağacı ve köylü hamile kadın imgeleri bu kavramı tasvir etmek için sıklıkla kullanılıyor.