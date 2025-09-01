DOLAR
41,13 0,06%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.559,16 0,04%
BITCOIN
4.486.877,21 0,01%

Atina'da Küresel Sumud Filosu'na Destek Konseri: Gazze İçin Yardım ve Protesto

Atina'da düzenlenen konserde, Küresel Sumud Filosu'na destek verildi, İsrail'in ablukası protesto edildi ve Gazze'ye gönderilmek üzere insani yardım toplandı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 00:20
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 00:20
Atina'da Küresel Sumud Filosu'na Destek Konseri: Gazze İçin Yardım ve Protesto

Atina'da Küresel Sumud Filosu'na destek konseri düzenlendi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, İsrail'in ablukasını kırmak amacıyla İspanya'dan Gazze'ye yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na dikkat çekmek ve Filistin'e destek için bir konser düzenlendi.

Ülkedeki sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla bir araya gelen vatandaşlar, etkinlikte Filistin'e destek mesajları verdi ve İsrail'in Gazze'ye yönelik kuşatmasının sona erdirilmesini talep etti.

Konserde tepkiler, gösteriler ve dayanışma

Etkinlikte çok sayıda Filistin bayrağı dalgalandı; üzerinde Soykırımı durdurun, Filistin'e özgürlük yazılı pankartlar taşındı. Sahneye çıkan aktivistler Gazze'de yaşanan trajediye dikkat çekti ve saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

Konseri izleyen kalabalık sık sık Filistin'e özgürlük sloganları attı. Konuşmalarda Filistin meselesinin tarihi anlatılırken, Gazze'de yaşananlar dev ekranda fotoğraf ve video gösterimleriyle katılımcılara aktarıldı.

İnsani yardım kampanyası

Konserde ayrıca Gazze'de yaşanan açlık ve açlıktan ölen sivillere dikkat çekildi; katılımcılardan toplanan temel ihtiyaç malzemeleri Gazze'ye gönderilmek üzere derlendi. Getirilen yardım malzemeleri arasında un, makarna, konserve, bebek maması, hijyen malzemesi ve bebek bezi yer aldı. Gönüllüler bu malzemeleri tasnif edip gönderime hazır hale getirdi.

Küresel Sumud Filosu nedir?

Küresel Sumud Filosu, Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak amacıyla 44'ten fazla ülkenin desteğiyle oluşturulan uluslararası sivil yardım filosudur. Filoya bağlı tekneler, İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıktı.

Arapça'da "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud; Filistinlilerin topraklarında kalması, kimlik ve kültürün yaşatılması, şiddet içermeyen sivil itaatsizlik ve alternatif kurumlar inşa etme yollarını ifade ediyor. Filistin bağlamında zeytin ağacı ve köylü hamile kadın imgeleri bu kavramı tasvir etmek için sıklıkla kullanılıyor.

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rudy Giuliani New Hampshire'da Trafik Kazasında Yaralandı
2
El Halil'de Baskın: Batı Şeria'da İsrailliler ve Askerler 6 Kişiyi Yaraladı
3
Bitlis'te 2025 Rütbe Terfi Töreni: Barış Soyal Tuğgeneralliğe Terfi
4
TEKNOFEST 2025: Mavi Vatan'ı 175 Bin Kişi Ziyaret Etti
5
Düzce'de Ambulans Şoförü Kenan Alemdar, Terliği Kesilen Çocuğa Ayakkabısını Verdi
6
Gündem Özeti — 1 Eylül 2025: Erdoğan ŞİÖ Zirvesinde ve Yeni Adli Yıl
7
Atina'da Küresel Sumud Filosu'na Destek Konseri: Gazze İçin Yardım ve Protesto

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta