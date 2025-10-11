Atlı Okçuluk Güz Toyu İstanbul'da Başladı: 47 Sporcu 5 Kategoride

Açılış korteji ve festival havası

Geleneksel Türk savaş sanatlarının yaşatılmasını amaçlayan Atlı Okçuluk Güz Toyu, İstanbul'da başladı. Etkinlik, Sarıyer'deki Gümüşdere Futbol Sahası'nda düzenleniyor.

Açılışta, Gümüşdere köyü meydanı'ndan etkinlik alanına atlı kortej gerçekleştirildi. Sporcular, mehter takımı, Türk ve Filistin bayrakları ile Filistin kefiyeleri eşliğinde yürüyüş yaparak vatandaşları selamladı.

Yarışma programı ve ödüller

Atlı okçuluk sporcusu Fatih Işık, etkinliğin katılımcı sporcular tarafından festival havasında sürdürüldüğünü belirtti. Müsabakalar, tabla parkuruyla başladı ve yarın kabak parkuruyla devam edecek.

"Aralarda gösterimiz olacak. Kabak parkuru sonunda yarın öğleden sonra da ödül törenimiz olacak. Genel klasmanla bu iki parkurun toplanmasıyla dereceye giren 5 kategorideki sporcularımıza ödülleri verilecek."

"Buradaki sporcularımız atlı okçuluğa gönül vermiş sporcular. Yıllardır bu sporu yaşatmak için ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar, zaman ayırıyorlar. Yani at beslemek çok maliyetli bir spor branşı ama bu spora gönül verdikleri için zorluklara katlanarak bu sporu yaşatmaya çalışıyorlar. Tabii ülkemizde bu sporun federasyonu da var. Orada da müsabakalar, şampiyonalar düzenleniyor."

Etkinlik kapsamı

AK Parti İstanbul İl Spor Komisyonu Başkanı Murat Beytekin de etkinlikte yer aldı. Beytekin, organizasyonda atlı okçuluk yarışları, atlı akrobasi, kılıçla kesme gösterileri, savaş sanatları sunumları ve mehter takımı gösterileri düzenleneceğini aktardı.

İki gün sürecek etkinlikte, Türkiye'nin farklı illerinden gelen 47 sporcu, yıldız, minik, genç, yetişkin erkek ve yetişkin kadın olmak üzere 5 ayrı kategoride yarışacak.

