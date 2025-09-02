Avad: İsrail, Hükümetini Korumak İçin Hamas'la Anlaşmıyor

Avad: İsrail, Hükümetini Koruma Gerekçesiyle Hamas'la Anlaşmıyor

Kudüs Araştırmaları Merkezi Müdürü Ahmed Refik Avad, İsrail hükümetinin iktidarını korumak amacıyla Hamas ile herhangi bir anlaşma ya da uzlaşmaya yanaşmadığını belirtti.

İsrail'in Anlaşma Reddinin Gerekçesi

AA muhabirine konuşan Avad, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılar ve izlediği politikanın arkasındaki dinamikleri değerlendirdi. Avad, İsrail'in Hamas'la bir anlaşmaya dahil olmak istemediğini ve bunun temel nedeninin böyle bir anlaşmanın İsrail içindeki iktidarın düşüşü ve çöküşü anlamına gelmesi olduğunu söyledi.

Avad ayrıca, İsrail'in ABD baskısı olmadan herhangi bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini vurguladı ve şimdiye kadar iç baskı da dahil hiçbir tarafın İsrail hükümeti üzerinde kısmi veya kapsamlı bir çözüm için baskı oluşturamadığını ifade etti.

Gazze'de Gerçek Hedefler

Avad, Tel Aviv'in Gazze'deki saldırılarının amacını şöyle özetledi: Güç kullanımı seçeneğinin tükenmediğine inanılıyor ve büyük ölçüde Gazze Şeridi'ni işgal etme hedefi var. Bu yaklaşımın saldırıların gerçek nedenlerini açığa çıkardığını belirtti.

Avad, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten sonra kaybettiği her şeyi geri almak istediğini söyleyerek söz konusu hedeflerin arasında sözde Büyük İsrail'i kurma, Filistinlileri topraklarından sürme, iki devletli çözümü ortadan kaldırma ve Gazze ile Batı Şeria'yı birbirinden ayırma gibi amaçların bulunduğunu aktardı.

Amacın Sadece Hamas Değil, Tüm Filistin Toplumu

Avad, saldırıların sadece Hamas'ı ve direnişi yok etmeye yönelik olmadığını; her bir Filistinliye, onların geleceğine ve temsiline karşı geniş kapsamlı bir savaş yürütüldüğünü söyledi. İsrail'in yaklaşık iki yıldır gerçek bir çözüme dahil olmadığını, müzakerelere küçümseyerek heyetler gönderdiğini ve arabuluculara baskı yaptığını kaydetti.

ABD'nin Rolü ve Bölgesel Etkiler

Avad, mevcut ABD yönetimini İsrail yanlısı konumuyla eleştirerek bunun İsrail'i her şeyi reddetme ve savaşı sürdürme konusunda cesaretlendirdiğini ifade etti. ABD yönetimi Gazze'de ateşkes için baskı yapmadığı sürece İsrail'in saldırılara devam edeceğini söyledi.

ABD'nin bölgedeki dostlarının durumunu aciz ve etkisiz olarak nitelendiren Avad, ABD'nin müttefiklerine saygı göstermediğini ve İsrail'i bölgedeki en güçlü müttefiki olarak gördüğünü belirtti. Avad Filistin meselesinin gerçek anlamda destekçi ve yardımcıdan yoksun olduğunu vurguladı.

Gazze'nin Kaynakları ve Sömürgeci Planlar

Avad, İsrail'in Gazze'yi insandan soyutlayarak sömürge ve yatırım amaçlı istediğini belirtti. Buna göre Gazze halkının tehcir edilmesi ve bölgenin yerleşim ve yatırım için yaşanmaz hale getirilmesi planlanıyor. Avad, Gazze'de özellikle doğal gaz ve petrol gibi kaynakların bulunduğunu hatırlattı ve bu kaynakların İsrail'in gözüne girdiğini söyledi.

Avad, ABD ya da başka bir taraf müdahale etmediği sürece Gazze'nin geleceğinin maalesef İsrail saldırılarıyla dolu olacağını dile getirdi.

Batı Şeria'da İlhak ve Yerleşim Politikaları

Batı Şeria'nın tam veya kısmi ilhakı için zemin hazırlanmak istendiğini söyleyen Avad, Cenin, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarında yaşananların Batı Şeria'nın diğer bölgelerine taşınmaya çalışıldığını aktardı. Avad, İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerini güçlendirerek bölgeyi demografik ve coğrafi olarak değiştirdiğini ve bunun planları arasında E1 projesinin zirve noktasını oluşturduğunu belirtti.

Sonuç olarak Avad, İsrail'in mevcut zihniyetinin tahakkümünü sürdüreceğini, saldırgan ve acımasız tutumunu koruyacağını ve şu an için gerçek bir çözüm niyetinin görünmediğini ifade etti.

KAYS EBU SEMRA kaynaklı değerlendirmede Ahmed Refik Avad'ın tespitleri bu çerçevede kamuoyuna aktarıldı.