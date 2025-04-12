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Avcılar'da Metrobüs Kazası: 10 Yaralı

Avcılar'da duraktaki metrobüse çarpan diğer metrobüs sonucu 10 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 13:34
Avcılar'da Metrobüs Kazası: 10 Yaralı

Avcılar'da Metrobüs Kazası ile Alarm!

Avcılar'da, durakta bekleyen bir metrobüse, arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Olay, yerel saatle öğle saatlerinde gerçekleşti ve ilk bilgilere göre 10 kişi yaralandı.

Olay Yeri Detayları

Söğütlüçeşme istikametinde ilerleyen metrobüs, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri durağı önünde durakta bekleyen diğer metrobüse çarparak büyük bir kazaya neden oldu. Olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılara Müdahale

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, kaza nedeniyle metrobüs seferleri aksadı. Aynı zamanda, metrobüs hattında araç ve yolcu yoğunluğu oluştu.

Gelişmeler İzleniyor

Kazanın ardından yaralıların sağlık durumları ve olayın nedenine dair detaylar ilerleyen saatlerde netleşecek. Yetkililer, olaya ilişkin soruşturmayı başlattı.

Avcılar'da durakta bekleyen bir metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüsün çapması sonucu ilk...

Avcılar'da durakta bekleyen bir metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüsün çapması sonucu ilk bilgilere göre 10 kişi yaralandı.

Avcılar'da durakta bekleyen bir metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüsün çapması sonucu ilk...

Avcılar'da durakta bekleyen bir metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüsün çapması sonucu ilk bilgilere göre 10 kişi yaralandı.

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