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Avcılar'daki Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı

İstanbul Avcılar'da bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 08:05
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 08:05
Avcılar'daki Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı

Yangın Kontrol Altına Alındı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bulunan bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

Olay Yeri ve Müdahale

Cihangir Mahallesi'ndeki Beysan Sanayi Sitesi'nde yer alan 7 dönümlük alana kurulu üç katlı fabrikada meydana gelen yangın, alandaki en üst katı tamamen sarmıştı. Fabrikanın ilk katında elektrik panosu üretimi yapılırken, diğer iki katta ise mobilya imalatı gerçekleştiriliyordu.

İtfaiye Ekiplerinin Çalışmaları

Yangına Anadolu ve Avrupa Yakası'ndan gelen birçok itfaiye ekibi müdahale etti. Emniyet güçleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak gerekli önlemleri aldı. Gece boyunca süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler, fabrikanın içinde soğutma çalışmaları yapmakta. Yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemeler devam ediyor.

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