DOLAR
40,89 0,12%
EURO
47,78 0,34%
ALTIN
4.402,09 -0,43%
BITCOIN
4.706.664,92 2,2%

Avustralya, Simcha Rothman'ın Vizesini İptal Etti

Avustralya, İsrailli siyasetçi Simcha Rothman'ın vizesini iptal etti; İçişleri Bakanı Tony Burke, Rothman'ın ülkeye girişinin 3 yıl yasaklandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 10:59
Avustralya, Simcha Rothman'ın Vizesini İptal Etti

Avustralya, Simcha Rothman'ın Vizesini İptal Etti

Avustralya, İsrail'deki aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi üyesi Simcha Rothman'ın vizesini iptal etti. Rothman'ın ülkeye gelişine ilişkin yasak, 3 yıl olarak açıklandı.

Gerekçe ve Davet

ABC News'ün haberine göre Rothman, "Avustralya Yahudi Derneği" adlı kuruluşun Sydney kentinde düzenleyeceği etkinlik için ülkeye gelmeyi planlıyordu.

Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, Rothman'ın vizesinin iptal edildiğini ve Avustralya'ya seyahatinin 3 yıl süreyle yasaklandığını doğruladı.

Burke, "ayrılığa yol açan kişilerin" Avustralya'ya seyahatinin kabul edilemeyeceğini belirterek "Hükümetimiz, ülkemize gelip ayrılığı yaymak isteyenlere sert çizgi çekiyor. Avustralya'ya gelip nefret ve ayrılık mesajları yayıyorsanız sizi burada istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Rothman'ın Siyasi Geçmişi

Rothman, daha önce Filistinlilerin Gazze'den sürülmesi fikrini savunmuş, bölgedeki insanların aç bırakıldığı gerçeğini reddetmişti.

Rothman, Dini Siyonizm Partisi üyesi olarak ayrıca Meclis Anayasa, Hukuk ve Yargı Komitesi Başkanlığı görevini yürütüyor.

İLGİLİ HABERLER

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Didim'de Denizde Boğulma: Tevfik Alp Sabuniş (69) Hayatını Kaybetti
2
Patara Kum Tepelerinde Gün Batımı Yoğunluğu: Ziyaretçi Akını
3
Gazze'de Açlık Faciası: 24 Saatte 2'si Çocuk 5 Kişi Öldü
4
Sana'da Tarihi Kerpiç Evler Şiddetli Yağmurlar Nedeniyle Çökme Tehlikesinde
5
İspanya Orman Yangınlarında Söndürme Çalışmalarında Can Kaybı 4’e Yükseldi
6
Murat Kurum'dan 'Yarısı Bizden' Kampanyası: 875 Bin TL Hibe ve Kira Desteği
7
Yalova'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar