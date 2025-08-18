Avustralya, Simcha Rothman'ın Vizesini İptal Etti

Avustralya, İsrail'deki aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi üyesi Simcha Rothman'ın vizesini iptal etti. Rothman'ın ülkeye gelişine ilişkin yasak, 3 yıl olarak açıklandı.

Gerekçe ve Davet

ABC News'ün haberine göre Rothman, "Avustralya Yahudi Derneği" adlı kuruluşun Sydney kentinde düzenleyeceği etkinlik için ülkeye gelmeyi planlıyordu.

Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, Rothman'ın vizesinin iptal edildiğini ve Avustralya'ya seyahatinin 3 yıl süreyle yasaklandığını doğruladı.

Burke, "ayrılığa yol açan kişilerin" Avustralya'ya seyahatinin kabul edilemeyeceğini belirterek "Hükümetimiz, ülkemize gelip ayrılığı yaymak isteyenlere sert çizgi çekiyor. Avustralya'ya gelip nefret ve ayrılık mesajları yayıyorsanız sizi burada istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Rothman'ın Siyasi Geçmişi

Rothman, daha önce Filistinlilerin Gazze'den sürülmesi fikrini savunmuş, bölgedeki insanların aç bırakıldığı gerçeğini reddetmişti.

Rothman, Dini Siyonizm Partisi üyesi olarak ayrıca Meclis Anayasa, Hukuk ve Yargı Komitesi Başkanlığı görevini yürütüyor.