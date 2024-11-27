Avusturya, İsrail-Lübnan Ateşkes Anlaşmasını Destekliyor

Avusturya'dan Ateşkes Anlaşmasına Destek

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu. Bakanlık, taraflara bu anlaşmaya uymaları çağrısında bulundu.

Önemli Açıklama

Avusturya Dışişleri Bakanlığının resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Lübnan'daki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz ve tüm tarafları buna uymaya çağırıyoruz. Bu, nihayet İsrailli ve Lübnanlı sivillerin evlerine dönmelerine olanak tanıyacak." ifadesi dikkat çekti.

Uluslararası Desteğin Önemi

Açıklamada, ABD ve Fransa nın bu anlaşmanın sağlanmasındaki çabalarının takdir edildiği ifade edildi. Ayrıca, Avusturya’nın, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) bünyesindeki faaliyetlerinin süreceği kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.