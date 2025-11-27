Aydın Büyükşehir Belediyesi: İstisnai kadro başvurusu yapılmadı

Açıklama

Aydın Büyükşehir Belediyesi, bazı basın yayın organlarında yer alan istisnai kadro başvurusu yapıldığı ve buna olumsuz yanıt verildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Açıklamada, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Bakanlık nezdinde herhangi bir istisnai kadro başvurusu bulunmadığı ve bu yönde olumsuz bir yanıtın söz konusu olmadığı vurgulandı.

Belediye, yayılan haberleri tamamen asılsız olarak nitelendirdi ve tüm tazminat ve sair hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla kamuoyuna saygıyla duyurulur ifadelerine yer verdi.

