Aydın Büyükşehir Efeler'de Çevre Bakımını Hızlandırdı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yönetiminde yürütülen çevre bakım ve düzenleme çalışmaları, kent genelinde olduğu gibi Efeler ilçesinde de aralıksız sürüyor. Büyükşehir ekiplerinin yoğun mesaisi, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Efeler'de yürütülen çalışmalar

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Efeler ilçesinde kapsamlı çevre bakım çalışmaları gerçekleştirdi. İlçe genelindeki cadde ve bulvarlarda temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları yapılırken, yaya kaldırımları ile üst geçitler titizlikle temizlendi.

Çalışmalar kapsamında Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri de ana arterlerde peyzaj düzenlemeleri gerçekleştirdi. Ağaç budama, trimör, bakım ve temizlik çalışmaları eş zamanlı yürütülürken, cadde ve bulvarlar Büyükşehir Belediyesi fidanlıklarında yetiştirilen mevsimlik çiçeklerle süslendi.

Vatandaşların memnuniyeti

Efeler’in farklı noktalarında eş zamanlı olarak sürdürülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Başkanın açıklaması

Başkan Çerçioğlu, çalışmaları tüm ilçelere yaymaya devam edeceklerini belirterek şunları ifade etti: "Mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürdüğümüz hizmetlerimizi vatandaşlarımız ile buluşturmaya devam ediyoruz. 17 ilçemizin tamamında çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

