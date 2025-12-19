Bursa Büyükşehir’den Depreme Karşı 'Deprem Sığınma Ünitesi' Hamlesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, birinci derece deprem kuşağında yer alan kentte muhtemel depremlerin yıkıcı etkilerine karşı dayanıklılığı artırmak amacıyla Deprem Sığınma Ünitesi Projesini hayata geçiriyor. Proje, deprem anında insanların güvenli şekilde korunmasını sağlayarak can kaybını önlemeyi ve arama-kurtarma ekiplerine zaman kazandırmayı hedefliyor.

Çalıştay ve paydaşlar

Projenin geliştirilmesi sürecinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Ulutek Teknopark, Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB), İTÜDER, İşbir Yatak ve Gökçelik gibi kurumlar paydaş olarak yer aldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından düzenlenen çalıştay, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesinde akademisyenler, iş insanları, kamu ve sivil toplum temsilcileri ile oda başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

İnsan hayatını merkeze alan yaklaşım

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, projenin insan hayatını merkeze alan, ortak akla ve bilime dayanan bir sorumluluk çağrısı olduğunu vurguladı. Başkan Bozbey, Türkiye’nin yüzde 92’sinin deprem bölgesi olduğunu ve nüfusun yaklaşık yüzde 95’inin deprem riski altındaki bölgelerde yaşadığını hatırlatarak Bursa’nın birinci derece deprem bölgesi olduğunu belirtti. Toplumun bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Bozbey, denetim eksikliklerinin giderilmemesi halinde 20 yıllık binaların yıkılarak yenilerinin yapılmaya devam edeceğini söyleyerek, Bursa’daki yapıların yüzde 62’sinin kaçak olduğunu; bunun yalnızca konut değil, sanayi alanlarında da geçerli olduğunu ifade etti. Kentsel dönüşümün ve toplumun bu çalışmalara sahip çıkmasının şart olduğunu belirtti.

Ova çöküntüsü ve planlama uyarısı

Başkan Bozbey, bir bilim insanının aktardığı üzere Bursa Ovası’nın her yıl 6 santim çöktüğünü belirtti. 10 yılda 60 santimlik bir çöküntü yaşandığını aktaran Bozbey, bunun nedenlerinin üniversitelerce araştırılması gerektiğini ve bilimsel sonuçlara göre çöken alanların planlama dışına alınması veya alternatif çözümler üretilmesi gerektiğini söyledi.

Hazırlık ve toplum bilinci

Depremi önlemenin mümkün olmadığını, bu nedenle hazırlıkların yapılması gerektiğini vurgulayan Bozbey, afet konteynerlerinin dağıtımının sürdüğünü ve mahallelerdeki afet gönüllülerinin güçlü şekilde yetiştirilmesi gerektiğini belirtti. Toplanma alanlarının net şekilde belirlenmesi gerektiğini söyleyerek, beklenen bir depremin Bursa’yı doğrudan etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Projenin teknik özellikleri ve hedefleri

BURKENT Genel Müdürü İnan Keser tarafından sunulan projede, Bursa’da muhtemel can kayıplarını önlemek amacıyla kısa vadeli acil eylem planı geliştirildiği aktarıldı. Keser, projenin amacını şöyle özetledi: Deprem anında bireylerin hayatta kalmasını maksimum düzeye çıkarmak.

Sığınma ünitesinin tasarımına ilişkin verilen bilgilerde, ünitenin bir ev eşyası gibi düşünüldüğü; her evde mutlaka iki kişilik yatak alanı bulunması gerçeğine göre tasarım yapıldığı belirtildi. Sığınma ünitesinin 800 kilo ağırlığında ve 400 ton taşıma kapasitesine sahip olduğu, iç hacminin 3-4 kişiye kadar yeterli olduğu ve birçok teste tabi tutulduğu vurgulandı.

Keser, ünitenin binalara ek yük getirip getirmeyeceği yönündeki kaygılara yapılan hesaplamalarla yanıt verildiğini; ilave yükün binanın performansı üzerinde yüzde 1 bile etki yaratmadığı tespit edildiğini belirtti. Projenin ekonomik ve düşük maliyetli olması hedeflendiği, kamunun desteğinin beklendiği ifade edildi.

Yaygınlaştırma ve olası etkiler

Keser, projenin sadece binalarda değil tüm alanlarda uygulanabileceğini; yaygınlaşması halinde arama-kurtarma çalışmalarına zaman kazandırabileceğini ve ünitelerin içinde kalan binlerce insanı kurtarma imkânı doğurabileceğini söyledi. Projeye destek veren kurumlara teşekkür edildi.

Program, konuşmaların ardından düzenlenen masa toplantılarıyla devam etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ (AKOM) TARAFINDAN DÜZENLENEN ‘DEPREM SIĞINMA ÜNİTESİ PROJESİ' ÇALIŞTAYI, ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ MERİNOS YERLEŞKESİ'NDE YAPILDI