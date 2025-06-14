Aydın'da Çiftlik Yangını: 4 Hayvan Telef Oldu, 150 Ton Saman Yanarak Küle Döndü

Aydın'da Çiftlik Yangını Aniden Patlak Verdi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, Haydarlı Mahallesi'nde yer alan bir hayvan çiftliğinde çıkan yangın, bölge halkını uykusundan uyandırdı.

Serdar Aygün'e ait çiftlikte, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangın haberinin alınmasının ardından, Koçarlı Belediyesi ve itfaiye ekipleri olay yerine hızla sevk edildi.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak yangının daha fazla yayılmasını önlemeyi başardı. Ancak, ne yazık ki yangın sırasında 4 hayvan telef oldu ve toplamda 150 ton saman alevlere teslim olarak tamamen yanarak küle döndü.

Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. Yangın, çiftlik sahipleri ve yerel halkta büyük bir üzüntü yarattı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çiftlikte çıkan yangında 4 hayvan telef oldu, 150 ton saman yandı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çiftlikte çıkan yangında 4 hayvan telef oldu, 150 ton saman yandı.