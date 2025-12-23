Aydın'da İl Engelliler Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Toplantı ve katılımcılar

Aydın Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen İl Engelliler Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Aydın Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya Aydın Vali Yardımcısı Bilgehan Bayar başkanlık etti. Katılımcılar arasında ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Salan, Aydın Büyükşehir Belediyesi temsilcileri, il müdürlükleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İl Müftülüğü yetkilileri yer aldı.

Görüşülen konular

Toplantıda, engelli bireylerin temel hak ve özgürlüklerden eşit ve etkin biçimde yararlanmasının sağlanması, toplumsal hayata katılımlarının güçlendirilmesi ve engelliliği önleyici tedbirler kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi amaçlandı.

Ayrıca il genelinde yürütülen engelli hizmetlerine ilişkin kurumlar arası iş birliği konuları detaylı şekilde ele alındı ve koordinasyonun güçlendirilmesine vurgu yapıldı.

