Aydın'da İlkokullarda Spor Eğitimiyle Geleceğin Sporcuları Yetişiyor

Proje ve hedefler

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, çocukların erken yaşta spora yönelmesini sağlamak ve aktif yaşam kültürünü geliştirmek amacıyla il genelindeki ilkokullarda yürütülen spor dalı eğitimlerini sürdürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında öğrenciler, farklı branşlarda düzenlenen eğitimlerle hem fiziksel gelişimlerini destekliyor hem de takım ruhu, disiplin ve dayanışma gibi değerleri öğreniyor.

Eğitimler, Aydın'ın tüm ilçelerinde devam ediyor; amaç, çocukların yeteneklerine göre yönlendirilerek sporu bir yaşam biçimi haline getirmeleri. Bu sayede öğrenciler ilgi duydukları branşlarda temel becerilerini geliştirirken aynı zamanda sağlıklı bir sosyal ortamda kendilerini ifade etme fırsatı buluyor.

İl Müdürlüğü'nden açıklama

İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, erken yaşta spora kazandırılan her çocuğun geleceğin sağlıklı bireyleri arasında yer alacağı vurgulandı. Açıklamada, "Aydın’ın dört bir yanında sporu tabana yaymanın ve geleceğin sporcularını bugünden yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.

