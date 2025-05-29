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Aydın'da Kontrolden Çıkan Otomobil Mobilya Mağazasına Girdi: 2 Yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde bir otomobil kaldırımda bekleyen kişiye çarpıp mobilya mağazasına girdi. 2 kişi yaralandı, sağlık durumu ciddi.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 14:06
Aydın'da Kontrolden Çıkan Otomobil Mobilya Mağazasına Girdi: 2 Yaralı

Aydın'da Kontrolden Çıkan Otomobil Mağazaya Girdi

Aydın'ın Söke ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Aydın Caddesi'nde ilerleyen Osman S.'nin sürücülük yaptığı 09 AHZ 005 plakalı otomobil, kaldırımda bekleyen Sabri S.'ye çarparak kontrolünü kaybetti ve bir mobilya mağazasına daldı.

Olay Yerine Hızla Müdahale

Olayın hemen ardından, vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Kazanın ardından sürücü Osman S. ile Sabri S. yaralandı. Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi verildi.

Sağlık Durumu Ciddi

Yaralılardan Osman S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtirken, kazanın sebebiyle ilgili detayların henüz netleşmediği ifade edildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde kaldırımda bekleyen kişiye çarpan otomobil, mobilya mağazasına girdi. Olay...

Aydın'ın Söke ilçesinde kaldırımda bekleyen kişiye çarpan otomobil, mobilya mağazasına girdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde kaldırımda bekleyen kişiye çarpan otomobil, mobilya mağazasına girdi. Olay...

Aydın'ın Söke ilçesinde kaldırımda bekleyen kişiye çarpan otomobil, mobilya mağazasına girdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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