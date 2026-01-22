Aydın'da Kuvvetli Yağışta ASKİ ve Büyükşehir'den Anında Müdahale

Aydın'da Kuvvetli Yağışa Anında Müdahale

Aydın genelinde etkili olan kuvvetli yağışlar, başta Kuşadası ve Söke olmak üzere birçok ilçede yaşamı etkiledi. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, yağışın ilk dakikalarından itibaren sahaya intikal ederek koordineli müdahale gerçekleştirdi.

Meteorolojik Veriler ve Sahadaki Çalışmalar

Meteoroloji verilerine göre Söke’de metrekareye 90,6 kilogram, Kuşadası’nın Güzelçamlı Mahallesi’nde 102,3 kilogram yağış kaydedildi. Belediyenin güçlü altyapısı ve sahadaki etkin organizasyonu sayesinde kent genelinde olumsuzlukların önüne geçildi.

Ekiplerin Müdahalesi

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırsal mahallelerden ilçe merkezlerine kadar sahada hazır bulundu. ASKİ ekipleri yağmur suyu hatları, mazgallar ve menfezlerde yoğun temizlik ve su tahliye çalışmaları yürütürken, itfaiye ekipleri su baskınlarına karşı hazır bekledi.

Fen İşleri ekipleri yol güvenliğini sağlarken, Park ve Bahçeler ekipleri devrilen dallar ve çevresel risklere karşı hızlı müdahalede bulundu. Çalışmalar yağış süresince aralıksız devam etti ve ekiplerin olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde olduğu bildirildi.

