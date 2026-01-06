Bitter çikolata hipertansiyonu düşürebilir: 3-4 haftada etki

Dyt. Berna Arslan: 3-4 hafta düzenli ve ölçülü bitter çikolata tüketimi kan basıncını azaltabilir; günlük 20-30 gram öneriliyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 10:52
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 10:52
Bitter çikolata hipertansiyonu düşürebilir: 3-4 haftada etki

Bitter çikolata hipertansiyonu düşürebilir

Medicana Ataköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Berna Arslan, bitter çikolatanın kalp ve genel sağlık üzerine etkilerini aktardı.

Uzman görüşü

"Çikolata küçükten büyüğe hemen herkesin severek tükettiği bir gıda olarak biliniyor. Fakat fazlası kalori olduğu için de kilo aldırdığından şikayet ediliyor. Ancak son dönemlerde çikolatanın bitter versiyonunun kalp damar sağlığı ile genel sağlık üzerine faydaları araştırılıyor. Bitter çikolata diğer çikolatalardan daha faydalı"

Nasıl fayda sağlıyor?

"Bitter çikolatayı diğer türlerden ayıran en önemli özellik, yüksek kakao oranıdır. Kakao, flavonoid ve polifenoller gibi güçlü antioksidanlar içerir. Bu bileşikler, oksidatif stresi azaltarak hücre hasarını sınırlar ve damar iç yüzeyinin daha sağlıklı çalışmasına katkı sağlar. Düzenli ve ölçülü kakao tüketiminin damar sertliğini azaltabileceği ve kalp-damar hastalıkları riskini düşürebileceği bildirilmektedir"

Tüketim önerileri

Araştırmaların, her gün az miktarda bitter çikolata tüketiminin, özellikle hipertansiyon riski taşıyan bireylerde kan basıncında hafif ama anlamlı düşüşler sağlayabileceğini gösterdiğine değinen Dyt. Berna Arslan, şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Bu etkinin genellikle 3-4 haftalık düzenli tüketim sonrasında ortaya çıktığı belirtilmektedir. Günlük önerilen 20-30 gram bitter çikolata, ortalama 2-3 küçük kareye denk gelir. Bu miktar sağlık yararları için yeterlidir. Ancak bitter çikolata enerji yoğun bir besindir, 100 gramı yaklaşık 500-550 kalori içerir. Fazla tüketildiğinde, fark edilmeden yüksek kalori alımına ve zamanla kilo artışına yol açabilir. Bu nedenle "sağlıklı" olsa da sınırsız tüketilmemelidir"

Yaşlanma ve ruh hali üzerindeki etkiler

"Bitter çikolata hakkında sıkça dile getirilen "yaşlanmayı yavaşlatır" ifadesi, içerdiği antioksidanların hücre sağlığını desteklemesine dayanmaktadır. Ancak bu etki tek başına yeterli değildir, dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla birlikte anlam kazanır. Ayrıca bazı bileşenleri serotonin ve endorfin salınımını destekleyerek ruh halinin iyileşmesine katkı sağlayabilir. Flavonoidlerin beyin kan akışını artırabileceğine dair bulgular da mevcuttur"

Hangi çikolatayı tercih etmeli?

Dyt. Arslan, bitter çikolatanın sağlık etkilerinden yararlanmak için kakao oranı en az yüzde 70 olan, şeker ve katkı maddesi düşük ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. "Sütlü ve beyaz çikolatalar, düşük kakao içerikleri nedeniyle aynı etkilere sahip değildir. Bitter çikolata, ölçülü tüketildiğinde kalp-damar sağlığını destekleyen ve antioksidan içeriğiyle genel sağlığa katkı sağlayan bir besindir. Ancak sağlıklı yaşamın temeli, tek bir besin değil, dengeli ve sürdürülebilir beslenme alışkanlıklarıdır. Tatlı bir keyfi, bilinçli bir alışkanlığa dönüştürmek mümkündür"

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

