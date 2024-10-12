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Aydın'da Minibüs-Traktör Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 22:17
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 22:17
Aydın'da Minibüs-Traktör Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Aydın'da Facia: Minibüs Traktöre Çarptı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde, minibüsün traktöre çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı. Denizli'den Aydın yönüne giden D.A.Ö. (82) idaresindeki 20 NN 459 plakalı minibüs, Savcıllı Mahallesi'nde, aynı yolda ilerleyen G.Ç. (37)'nin kullandığı traktöre çarparak kaza yaptı.

Olay Yerine Acil Yardım Ekipleri Sevk Edildi

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı Ulviye Öztürk (69)'ün kazada hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza sırasında toplanan ekipler, minibüste bulunan diğer yolcularla traktörün sürücüsü H.Ç.'yi ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Durumları Stabil, Hayati Tehlikeleri Yok

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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