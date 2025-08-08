DOLAR
Aydın'da Ölü Bulunan Üniversiteli Teslime Hanedan Mersin'de Defnedildi

Üniversite öğrencisi Teslime Hanedan, Aydın'da ölü bulunmasının ardından Mersin'de toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 11:59
Aydın'da yol kenarında tabancayla vurulmuş halde ölü bulunan üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın cenazesi, Mersin'de defnedildi.

Efeler ilçesi Kalfaköy Mahallesi'nde 7 Ağustos'ta meydana gelen trajik olayda, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü 1. sınıf öğrencisi Teslime Hanedan (20), yol kenarında tabancayla başından vurulmuş olarak bulunmuştu. Olayın ardından Hanedan'ın cenazesi memleketi Mersin'e getirildi.

Cenaze, Mut ilçesindeki Kurtsuyu Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi. Törene katılan Hanedan'ın yakınları, gözyaşlarını tutamadı.

Olay hakkında, Hanedan'ın erkek arkadaşı E.F. (19) dahil olmak üzere toplamda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Cenaze namazına babası Beytullah Hanedan (sağ 5) ve yakınları katıldı.

Cenaze namazına babası Beytullah Hanedan (sağ 5) ve yakınları katıldı.

