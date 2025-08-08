Aydın'da Ölü Bulunan Üniversiteli Teslime Hanedan Mersin'de Defnedildi

Aydın'da yol kenarında tabancayla vurulmuş halde ölü bulunan üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın cenazesi, Mersin'de defnedildi.
Efeler ilçesi Kalfaköy Mahallesi'nde 7 Ağustos'ta meydana gelen trajik olayda, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü 1. sınıf öğrencisi Teslime Hanedan (20), yol kenarında tabancayla başından vurulmuş olarak bulunmuştu. Olayın ardından Hanedan'ın cenazesi memleketi Mersin'e getirildi.
Cenaze, Mut ilçesindeki Kurtsuyu Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi. Törene katılan Hanedan'ın yakınları, gözyaşlarını tutamadı.
Olay hakkında, Hanedan'ın erkek arkadaşı E.F. (19) dahil olmak üzere toplamda 5 şüpheli gözaltına alındı.
