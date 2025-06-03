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Aydın'da Otomobilin Mağazaya Girmesi Sonucu Sürücü Hayatını Kaybetti

Aydın'da meydana gelen kazada yaralanan sürücü Osman Sarkıdan, hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 12:16
Aydın'da Otomobilin Mağazaya Girmesi Sonucu Sürücü Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde 29 Mayıs'ta gerçekleşen üzücü bir kaza, bir sürücünün hayatına mal oldu. Aydın Caddesi'nde, Osman Sarkıdan isimli sürücünün kullandığı 09 AHZ 005 plakalı otomobil, kaldırımda bekleyen Sabri S.'ye çarparak kontrolden çıktı ve bir mobilya mağazasına girdi.

Kaza sonrasında, yaralılar Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan sürücü Osman Sarkıdan, burada tedavi altında iken yaşam mücadelesini kaybetti. Diğer yaralı Sabri S. ise tedavi olduktan sonra taburcu edildi.

Olay, hem çevredeki sakinler hem de yetkililer tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı ve trafik güvenliğine yönelik endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Aydın'ın Söke ilçesinde kaldırımda bekleyen kişiye çarpan otomobil, mobilya mağazasına girdi. Olay...

Aydın'ın Söke ilçesinde kaldırımda bekleyen kişiye çarpan otomobil, mobilya mağazasına girdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde kaldırımda bekleyen kişiye çarpan otomobil, mobilya mağazasına girdi. Olay...

Aydın'ın Söke ilçesinde kaldırımda bekleyen kişiye çarpan otomobil, mobilya mağazasına girdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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