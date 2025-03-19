Aydın'da Pera Bebeğin Ölümü Davasında Beraat Kararı

Aydın'ın Söke ilçesinde, yorgun mermi ile hayatını kaybeden 11 aylık Pera bebeğin davasında 8 sanık beraat etti, 1 sanığa ceza verildi.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 20:28
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 20:28
Aydın'da Pera Bebeğin Ölümü Davasında Beraat Kararı

Aydın'da Yorgun Mermi İle Hayatını Kaybeden Pera Bebek İçin Dava Sonuçlandı

Aydın'ın Söke ilçesinde, 11 aylık Pera Palabıyık'ın başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen davanın sonucu açıklandı. Düğün töreninin yapıldığı bölgede gerçekleşen talihsiz olayın ardından, yargılanan 9 sanıktan 8'i beraat ederken, bir sanık 6 ay hapis cezası aldı.

Duruşma, Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti. Olayın yaşandığı Çeltikçi Mahallesi Bayındır Caddesi'nde, Pera bebeğin annesiyle birlikte oynadığı balkonda başına isabet eden mermiyle hayatını kaybetmesi üzerine sanıklar yargı önüne çıkarıldı. Tutuklu sanık E.B. ve diğer sanıklar son sözlerinde suçsuz olduklarını iddia ederek beraat talebinde bulundular.

E.B., duruşmada yaptığı savunmada, "Ne yazık ki üzücü ve kötü bir durum. Nereden ve kimden geldiği belli olmayan bir mermi yüzünden 10 aydır ağır ithamlarla yargılanıyoruz. Bu benim yapmadığım bir suç. Şüphem olsa silahı teslim etmezdim." diyerek kendisini savundu.

Mahkeme, yapılan incelemelerin ardından sanıklar hakkında karar verdi. Tutuklu sanık E.B. ve tutuksuz sanıklar M.G, M.B, Ö.Ç, S.S, C.G, M.G ve S.B. beraat etti. Düğün sahibi D.G. ise "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçundan 6 ay hapis cezası aldı.

Tutuklu Sanık E.B. Tahliye Edildi
Olay sonrası tutuklanan E.B., mahkeme kararıyla tahliye edildi.

Olayın Gelişimi
Pera Palabıyık, 1 Temmuz 2024'te evinin balkonunda annesiyle oyun oynarken başına yorgun mermi isabet ederek ağır yaralanmış, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğün yapılan alanda yaptığı incelemede çok sayıda boş mermi kovanı bulmuştu.

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