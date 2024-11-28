Aydın'da Sahte Alkol Operasyonu: 3 Gözaltı!

Aydın'da Sahte Alkol Operasyonu

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen bir operasyonda, 2 ton 520 kilogram etil alkol ile birlikte önemli miktarda sahte alkol üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden Önemli Hamle

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte alkol üretiminde bulunduğu belirlenen iş yerlerine yönelik bir baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 174 alkol aroma likidi, dolumda kullanılan hassas terazi, vakumlama makinesi ve 1600 etiketsiz plastik bidon da ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler, hem sağlık açısından hem de yasal olarak büyük bir tehlike taşırken, iş yerlerinin sahipleri E.G, E.D ve çalışanı E.T gözaltına alındı.

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